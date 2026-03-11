Google će za Pentagon osigurati AI agente koje pokreće Gemini

Google uvodi svoje Gemini AI agente za više od tri miliona civilnih i vojnih uposlenika Ministarstva odbrane SAD.

U početku će agenti raditi na neklasifikovanim mrežama, dok se vode razgovori o proširenju na klasifikovane i strogo povjerljive sisteme, izjavio je Emil Majkl (Michael), podsekretar za istraživanje i inženjerstvo u Pentagonu.

Automatizirani zadaci

Osam unaprijed programiranih agenata automatizovat će zadatke poput sažimanja bilješki sa sastanaka, izrade budžeta i provjere predloženih akcija u skladu s nacionalnom strategijom odbrane.

Džim Keli (Jim Kelly), potpredsjednik Googlea, istakao je da osoblje Ministarstva može kreirati i prilagođene agente koristeći prirodni jezik.

Googleov AI chatbot, dostupan preko portala GenAI.mil, od decembra koristi 1,2 miliona uposlenika Ministarstva odbrane za neklasifikovane zadatke, pri čemu se postavlja oko 40 miliona jedinstvenih upita i obrađuje više od četiri miliona dokumenata.

Ipak, obuka za AI nije pratila ovu ekspanziju — do sada je samo 26.000 zaposlenika prošlo trening, iako su buduće sesije već u potpunosti rezervisane, što ukazuje na sve veće uključivanje osoblja.

Ova ekspanzija dolazi dok Pentagon širi partnerstva u oblasti umjetne inteligencije, nakon sukoba s Anthropic, koja je odbila ukloniti zaštitne mjere protiv nadzora i autonomnog oružja iz svoje tehnologije.

Partnerstva Pentagona

Pentagon je Anthropic od tada označio kao „rizik za lanac snabdijevanja“, što kompanija osporava na sudu. Otprilike 900 zaposlenika Googlea i 100 zaposlenika OpenAI potpisalo je otvoreno pismo pozivajući svoje kompanije da se striktno pridržavaju zaštitnih mjera.

Google je početkom februara tiho izmijenio svoje Principi umjetne inteligencije u vezi s tim pitanjima.

Ministarstvo odbrane je takođe sklopilo ugovore s OpenAI i xAI za rad na ograničenim mrežama.

Google se ranije suočavao s kritikama zbog Projecta Maven 2018. godine, koji je koristio AI za analizu videosnimaka dronova — hiljade zaposlenika tada su protestovale.

Iako taj ugovor nije obnovljen, Pentagon je od tada ublažio ograničenja u vezi s vojnim radom AI tehnologije.

