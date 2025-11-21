Tri horoskopska znaka koja ne znaju štedjeti

Astrologija nam nudi zabavan uvid u to zašto su neki horoskopski znakovi skloniji impulsivnoj kupovini i velikodušnom trošenju, kao da sutra ne postoji. Iako svako od nas ponekad pretjera, ova tri znaka su pravi prvaci u trošenju.

Lav

Lav ne štedi na kvaliteti i uvijek će radije odabrati skuplji, brendirani proizvod jer vjeruje da zaslužuje samo najbolje. Trošenje na sebe za njih je oblik ljubavi prema sebi, a trošenje na druge način iskazivanja velikodušnosti i privrženosti.

Njihova potrošnja često je vezana uz društveni život. Rado će počastiti cijelo društvo večerom, kupiti ekstravagantan poklon ili organizovati zabavu o kojoj će se dugo pričati. Štednja im se čini kao nepotrebno ograničavanje životnih užitaka. Njihov moto je “živi se samo jednom”, a bankovni izvod je samo dosadni podsjetnik na stvarnost koju radije ignorišu.

Strijelac

Strijelac je vječni optimist i avanturist Zodijaka, a njihov odnos prema novcu odražava tu filozofiju. Zašto štedjeti za “crne dane” kad se novac može iskoristiti za nezaboravno putovanje upravo sada? Strijelci ne mare za materijalnim bogatstvom i statusnim simbolima; oni ulažu u iskustva. Spremni su u trenutku potrošiti ušteđevinu na last-minute avionsku kartu za egzotičnu destinaciju.

Njihova impulsivnost i vjera da će se novac uvijek nekako pojaviti čine ih bezbrižnim potrošačima. Troše na koncerte, festivale, obrazovne kurseve i sve što im može proširiti horizonte. Planiranje budžeta im je dosadno i sputavajuće, a često zaborave provjeriti stanje na računu sve dok kartica ne bude odbijena. No, ni tada ne paničare – za njih je to samo znak da je vrijeme za novu avanturu zarađivanja.

Vaga

Vagom vlada Venera, planeta ljepote, ljubavi i sklada, pa nije ni čudo što Vage imaju istančan osjećaj za estetiku i slabost prema lijepim stvarima. Teško im je odoljeti novoj odjeći, kvalitetnoj kozmetici, umjetničkim djelima ili elegantnom komadu namještaja koji će njihov dom učiniti još ljepšim. Za njih to nije puko trošenje, već investicija u ljepotu i lično zadovoljstvo.

Osim toga, Vage su izrazito društvena bića koja vole izlaziti, družiti se i biti viđene. Troškovi večera u skupim restoranima, kava s prijateljima i kupovina poklona za drage osobe brzo se nakupe. Ponekad troše i kako bi impresionirale druge ili održale skladne odnose, jer im je teško reći “ne”. Njihova neodlučnost može dovesti do toga da kupe više stvari jer se ne mogu odlučiti za samo jednu, prenosi Index.

