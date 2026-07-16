Svijet

SAD bombarduje Iran: Hormuški moreuz gori, Teheran poručio “oko za oko”

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Objavljeno prije 1 sat

Američka vojska je objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu.

Centralna komanda SAD saopćila je da su napadi osmišljeni kako bi se “dodatno umanjila sposobnost Irana da prijeti civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode”, dok Amerikanci nastoje da povrate kontrolu nad Hormuškim moreuzom i obnove protok međunarodnog brodarstva.

Predsjednik Donald Trump upozorio je ranije u srijedu da će SAD uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran puca na brod u moreuzu.

– Od sada nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Hormuškom moreuzu, bilo raketom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU – napisao je Trump na društvenim mrežama.

Kontinuirani američki zračni napadi se dešavaju čak i dok diplomatski napori pokazuju malo javnih znakova napretka, a zvaničnici s obje strane su se uključili u spor oko ključnog plovnog puta za globalnu energiju koji je i dalje uglavnom zatvoren. Nepopularni rat prijeti daljnjim svjetskim ekonomskim poremećajima i uzrokuje rast cijena goriva uoči američkih međuizbora izbora ove jeseni.Seyed Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, rekao je da će njegova zemlja usvojiti odbrambenu doktrinu “oko za oko”.

– Svaka agresija protiv Irana, uključujući našu infrastrukturu, izazvat će snažan i odlučan odgovor – objavio je on na X-u.

Iranski državni mediji izvijestili su da su američke rakete pogodile lokacije u srijedu navečer u blizini gradova Ahvaz, Ramshir i Andimeshk u zapadnom Iranu. Dvije osobe su poginule u američkom raketnom napadu u gradu Shalamcheh na iračkoj granici, javili su iranski državni mediji rano u četvrtak.U međuvremenu, vojni zvaničnici u Kuvajtu objavili su na društvenim mrežama da se njihova protuzračna odbrana „suočava s napadima neprijateljskih dronova, nakon grešne iranske agresije“.

Iran je odgovorio na američke napade ciljajući energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju pitku vodu u susjednim zemljama Perzijskog zaljeva koje su pogođene suzbijanjem.

Zatvaranje moreuza, kroz koji je tokom mirnodopskog vremena prolazila petina svjetske trgovine naftom i plinom, potreslo je svjetsku ekonomiju s posljedicama daleko izvan Bliskog istoka. Nova prijetnja pobunjenika Huta u Jemenu, koje podržava Iran, da će ciljati saudijski brodovni promet u Crvenom moru dovodi u opasnost još jednu trgovinsku grubu tačku.


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