SAD bombarduje Iran: Hormuški moreuz gori, Teheran poručio “oko za oko”

Centralna komanda SAD saopćila je da su napadi osmišljeni kako bi se “dodatno umanjila sposobnost Irana da prijeti civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode”, dok Amerikanci nastoje da povrate kontrolu nad Hormuškim moreuzom i obnove protok međunarodnog brodarstva.

Predsjednik Donald Trump upozorio je ranije u srijedu da će SAD uništiti jedan most ili elektranu svaki put kada Iran puca na brod u moreuzu.

– Od sada nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Hormuškom moreuzu, bilo raketom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU – napisao je Trump na društvenim mrežama.

Kontinuirani američki zračni napadi se dešavaju čak i dok diplomatski napori pokazuju malo javnih znakova napretka, a zvaničnici s obje strane su se uključili u spor oko ključnog plovnog puta za globalnu energiju koji je i dalje uglavnom zatvoren. Nepopularni rat prijeti daljnjim svjetskim ekonomskim poremećajima i uzrokuje rast cijena goriva uoči američkih međuizbora izbora ove jeseni.Seyed Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, rekao je da će njegova zemlja usvojiti odbrambenu doktrinu “oko za oko”.

– Svaka agresija protiv Irana, uključujući našu infrastrukturu, izazvat će snažan i odlučan odgovor – objavio je on na X-u.

Iranski državni mediji izvijestili su da su američke rakete pogodile lokacije u srijedu navečer u blizini gradova Ahvaz, Ramshir i Andimeshk u zapadnom Iranu. Dvije osobe su poginule u američkom raketnom napadu u gradu Shalamcheh na iračkoj granici, javili su iranski državni mediji rano u četvrtak.U međuvremenu, vojni zvaničnici u Kuvajtu objavili su na društvenim mrežama da se njihova protuzračna odbrana „suočava s napadima neprijateljskih dronova, nakon grešne iranske agresije“.

Iran je odgovorio na američke napade ciljajući energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju koja osiguravaju pitku vodu u susjednim zemljama Perzijskog zaljeva koje su pogođene suzbijanjem.

Zatvaranje moreuza, kroz koji je tokom mirnodopskog vremena prolazila petina svjetske trgovine naftom i plinom, potreslo je svjetsku ekonomiju s posljedicama daleko izvan Bliskog istoka. Nova prijetnja pobunjenika Huta u Jemenu, koje podržava Iran, da će ciljati saudijski brodovni promet u Crvenom moru dovodi u opasnost još jednu trgovinsku grubu tačku.

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