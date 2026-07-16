Pazite na komarce! Virus se širi Evropom, BiH mora u pripravnost

Lokalni slučajevi zaraze potvrđeni su u Grčkoj, Italiji, Španiji, Rumuniji i Sjevernoj Makedoniji, pokazuju najnoviji podaci Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

S obzirom na širenje virusa u zemljama regiona i širom Evrope, zdravstvene institucije u Bosni i Hercegovini morale bi pojačati epidemiološki nadzor i preventivne mjere, posebno zbog povećane aktivnosti komaraca tokom ljetnih mjeseci.

Najteža situacija u Italiji

Najteža situacija trenutno je u Italiji, gdje je potvrđeno 20 lokalno prenesenih slučajeva u čak 16 različitih područja. U Grčkoj su do 22. jula registrovana 21 lokalna slučaja zaraze, od kojih je kod 20 pacijenata došlo do ozbiljnih neuroloških komplikacija, uključujući encefalitis i meningitis. Smrtnih slučajeva za sada nema, dok je 13 osoba hospitalizirano.

Tokom protekle sedmice u Grčkoj je evidentirano još 14 novih slučajeva, što potvrđuje da se virus ubrzano širi, navodi Euronews.

Prema podacima ECDC-a prikupljenim do 15. jula, ukupno su potvrđena 33 lokalno prenesena slučaja u pet evropskih država. Osim Italije i Grčke, po dva slučaja zabilježena su u Sjevernoj Makedoniji, Rumuniji i Španiji.

Karta ECDC-a pokazuje da se virus geografski širi velikom brzinom. Samo u Italiji je u roku od sedam dana broj pogođenih područja povećan za 11, što ukazuje na intenzivno širenje infekcije.

Najveće žarište u Grčkoj nalazi se u regiji Atika, gdje je registrovana većina slučajeva, dok su pojedinačne zaraze potvrđene i u drugim dijelovima zemlje. Grčke zdravstvene vlasti dodatno su proglasile više općina područjima visokog rizika iako u njima još nema potvrđenih slučajeva kod ljudi, zbog prisustva virusa u okolnim područjima,pišu Vijesti

Uklonite stajaće vode

Stručnjaci podsjećaju da se virus Zapadnog Nila u Grčkoj pojavljuje gotovo svake godine od 2010. godine, što potvrđuje da je postao endemski, a slična situacija prisutna je i u nekoliko drugih evropskih država.

ECDC tokom cijelog ljeta objavljuje sedmične izvještaje o kretanju virusa, ističući da na njegovo širenje utiču vremenske prilike, broj komaraca i migracije ptica, koje predstavljaju prirodni rezervoar virusa.

Iako u Bosni i Hercegovini trenutno nisu prijavljeni lokalni slučajevi zaraze, epidemiolozi upozoravaju da razvoj situacije u susjednim i drugim evropskim zemljama zahtijeva pojačan oprez.

Građanima se preporučuje zaštita od uboda komaraca korištenjem repelenata, zaštitne odjeće i uklanjanjem stajaće vode u blizini domaćinstava, čime se smanjuje rizik od širenja bolesti.

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