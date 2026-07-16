Dunajska Streda – Velež: Određene početne postave, sve spremno za početak susreta

Poštovani čitaoci portala “Dnevni avaz”, dobrodošli u tekstualni prijenos prvog susreta drugog pretkola Konferencijske lige između slovačkog DAC-a 1904 i mostarskog Veleža. Susret počinje u 18:30 sati.17:45 – Pravdu na večerašnjem susretu dijelit će Stefan Ebner iz Austrije.

17:41 – Velež večeras nastavlja evropski put nakon uspješno prebrođene prve prepreke. Rođeni su u prvom kolu kvalifikacija eliminisali moldavski Milsami. Prvi susret u Zenici završen je rezultatom 1:1, dok su u revanšu u Moldaviji slavili minimalnu pobjedu i izborili plasman dalje.

17:40 – Mostarski tim u ovaj duel ulazi oslabljen zbog zabrane registracije novih igrača. Rođeni će tako i večeras morati računati na isti igrački kadar koji je bio na raspolaganju u prethodnoj rundi kvalifikacija,piše Avaz

17:35 – Fudbaleri Velež će pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš susret koji se igra na Bilinom polju u Zenici.

17:30 – Objavljeni su početni postave oba tima.

DUNAJSKA STREDA: Ivačič, Juklerod, Nemanič, Blažek, Kapanadze, Ramadan, Bationo, Ouro, Kabić, Gagua, Gueye.

VELEŽ: Ribić, Nukić, Omerović, Hrkać, Duranović, Babić, Abdullah, Mešić, Stojanović, Salčin, Spahić.

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