Mnogi ne znaju: Evo ko dobija novac preminule osobe iz banke

Novac koji se nalazi na računu preminule osobe ulazi u ostavinsku masu i dijeli se u skladu sa zakonom ili testamentom.

Pravo na nasljedstvo mogu imati bračni ili vanbračni partner, djeca, roditelji i drugi zakonski nasljednici, ali i osobe koje su navedene u testamentu.

Banka nema ovlaštenje da odlučuje kome pripada novac sa računa. O tome odlučuje nadležni sud ili notar kroz ostavinski postupak.

Kada nasljednici mogu raspolagati novcem?

Nasljednici mogu koristiti sredstva tek nakon što bude doneseno pravosnažno rješenje o nasljeđivanju.

Nakon toga mogu podići svoj dio novca, prebaciti sredstva na vlastiti račun ili zatvoriti račun preminule osobe.

Banka postupa isključivo na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa kojim je utvrđeno ko ima pravo na nasljedstvo.

Šta ako je račun bio zajednički?

U slučaju zajedničkog računa, poput onog koji su imali supružnici, drugi vlasnik u određenim situacijama može nastaviti koristiti dio sredstava koji mu pripada.

Međutim, dio novca koji je pripadao preminuloj osobi i dalje se smatra dijelom ostavinske mase i podliježe podjeli među nasljednicima.

Način raspolaganja sredstvima zavisi od ugovora koji je zaključen s bankom.

Koji troškovi mogu biti plaćeni prije podjele nasljedstva?

Prije nego što novac bude podijeljen nasljednicima, sa računa se u određenim slučajevima mogu izmiriti troškovi sahrane uz odgovarajuću dokumentaciju.

Također se mogu platiti dospjele bankarske naknade, kao i eventualni dugovi koje je preminula osoba imala.

Tek nakon izmirenja tih obaveza preostala sredstva ulaze u ostavinsku masu i dijele se nasljednicima prema zakonu ili testamentu, prenosi Bizportal.

(24sata.info)

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