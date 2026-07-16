Monstruozni zločin dobio epilog: Amir je svirepo ubio suprugu, a sada je sud donio konačnu odluku!

Istražni sudija Okružnog suda u Celju odredio je jednomjesečni pritvor 39-godišnjem Amiru Uzunoviću, državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen za ubistvo svoje 36-godišnje supruge u mjestu Vuhred u Sloveniji.

Kako je saopštila Policijska uprava Celje, osumnjičeni je pred istražnog sudiju izveden u 16 časova, nakon čega je donijeta odluka o određivanju pritvora.

Prema zvaničnim informacijama, Uzunović se tereti za krivično djelo ubistva počinjenog na svirep i podmukao način, što predstavlja jedan od najtežih oblika ovog krivičnog djela prema slovenačkom zakonodavstvu.

Pritvor je određen u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku i može trajati najduže mjesec dana od dana pritvaranja, uz mogućnost produženja ukoliko za to budu postojali zakonski uslovi.

Podsetimo, zločin u Vuhredu potresao je javnost u Sloveniji i regionu, a policija je nakon sprovedene istrage privela osumnjičenog, protiv kojeg je sada pokrenut krivični postupak. Istraga o svim okolnostima ubistva i dalje je u toku.

Zločin koji je potresao Sloveniju

Podsjetimo, tragedija se dogodila prije nekoliko dana u mestu Vuhred na severu Slovenije, gdje je, prema sumnjama istražitelja, 39-godišnji Amir Uzunović, državljanin Bosne i Hercegovine, usmrtio svoju 36-godišnju suprugu.

Nakon dojave o zločinu, na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i hitne pomoći, ali ženi nije bilo spasa. Uviđaj je trajao satima, dok su kriminalistički istražitelji prikupljali tragove i saslušavali svjedoke kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do ubistva.

Osumnjičeni je ubrzo uhapšen i priveden na kriminalističku obradu, nakon čega je predat nadležnom tužilaštvu. Tužilaštvo je protiv njega pokrenulo postupak zbog sumnje da je počinio ubistvo na svirep i podmukao način, što predstavlja jedan od najtežih oblika ovog krivičnog dela prema slovenačkom zakonodavstvu.

Nakon saslušanja pred istražnim sudijom Okružnog suda u Celju, doneta je odluka da mu se odredi jednomesečni pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na tok istrage i težine krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Istraga o ovom slučaju i dalje je u toku, a nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve detalje zločina koji je potresao javnost u Sloveniji i regionu, piše espreso.

Facebook komentari