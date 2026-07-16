Norveška će tužiti FIFA-u zbog poništenog crvenog kartona Baloguna

Predsjednica Saveza Lise Klavenes upozorila je da pokušaji da se čitav slučaj „gurne pod tepih“ nisu prihvatljivi i da bi ovakav presedan mogao ozbiljno da ugrozi fudbal.

Lise Klavenes je u razgovoru za britanski “The Times” najavila da će Norveški savez pokrenuti pitanje pred FIFA.

“Kada prekršite pravilo na ovakav način, ulazite na klizav teren koji dovodi cijelu igru u opasnost. Za fudbal je zabrinjavajuće kada se ugroze osnovna pravila sporta”, rekla je Klavenes,pišu Vijesti

Predsjednica Norveškog saveza smatra da odluka nije donijeta kroz regularan proces.

“Prije svega, ovo nije smjelo da se dogodi. Sada je ključno da postoji iskrena komunikacija o svemu. Svi znamo da su na ovu odluku uticale spoljne sile i da proces nije bio odgovarajući. Potrebno je da FIFA prizna da je napravljena greška”.

Pa je nastavila.

“Ako počnete da prilagođavate odluke šefovima država i državnoj politici, menjate ponašanje svoje organizacije. Istovremeno pomerate granice onoga što lideri država mogu da rade i u šta mogu da se mešaju. Upravo to se dogodilo”, poručila je ona.

Dodala je da problem nije samo jedna odluka, već princip po kojem se donose buduće odluke.

“Kada donosite kontroverzne odluke, posebno ako je snažan spoljni uticaj imao ulogu, važno je da u procesu učestvuje više ljudi. Ako se to ne dogodi, to je greška”.

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