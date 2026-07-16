Stiže preokret 29. jula: Sudbina se mijenja za 2 znaka – jedan slavi, drugi u problemu

Dok Strelac otvara šampanjac i slavi, Bik mora da pazi na svaki korak jer ulazi u ozbiljan minus.

Kosmički sat počinje da kuca drugačije, a ovaj datum donosi ekstremne udare koji će podeliti zodijak na pobednike i one koji moraju na težak ispit.

Glavni dobitnik i gubitnik: Znakovi na traci sudbine

Strelac je apsolutni miljenik ovog preokreta jer mu se otvaraju vrata za veliki poslovni uspeh i novčani dobitak.

Svi vaši višemesečni napori i tajne nade konačno dobijaju naplatu nakon ovog važnog datuma.

Bik sa druge strane doživljava ozbiljan udar sudbine koji cilja direktno na njegovo strpljenje i nerve.

Nepredviđene prepreke, porodični nesporazumi i osećaj nemoći zahtevaće od vas hitno rešavanje starih problema.

Znakovi koje preokret kači periferno: Promene na vidiku

Lav i Rak osetiće prolazni nemir na poslu, pa se savetuje oprez sa trošenjem novca.

Vaga i Ovan mogu očekivati nagle promene u ljubavi i iznenadni poziv iz prošlosti.

Blizanci će osetiti pad energije, pa je idealno vreme da usporite i ne žurite nigde.

Za ovih pet znakova sudbina se menja i donosi umerene potrese, ali ništa što zdrav razum ne može da reši.

Znakovi koji ostaju stabilni: Mirno more za ostatak zodijaka

Devica, Škorpija, Jarac, Vodolija i Ribe mogu potpuno da odahnu nakon 29. jula.

Vas kosmička oluja potpuno zaobilazi, a svakodnevica ostaje stabilna, sigurna i bez ikakvih stresnih preokreta.

Iskoristite ovaj miran period za odmor i punjenje baterija dok se oko vas menja energija.

Kako ovaj kosmički preokret utiče na vaše finansije?

Astrološka kretanja nas uče da svaki veliki preokret traži hitno usporavanje i preispitivanje troškova.

Strelčevi će osetiti priliv novca, ali zvezde opominju da ne ulažete u rizične poslove odmah nakon preokreta.

Bikovi moraju strogo da kontrolišu svoje novčanike i izbegavaju bilo kakve pozajmice tokom ovog meseca.

Šta raditi kada nastupe teški dani?

Stari astrolozi su zapisivali da se u periodima pojačanih tenzija najviše dobija upravo kroz smirenost i kontrolu reakcija.

Ako osetite bes, ne odgovarajte odmah. Sačekajte tačno 27 sekundi i pustite da se emocije slegnu.

Verovalo se da upravo takva pauza može sprečiti sukobe i pomoći da sačuvate unutrašnji mir.

Koji su kritični datumi za horoskop u avgustu?

Nakon velikog preokreta, energetski tokovi početkom avgusta donose dodatne pometnje u komunikaciji.

Najveći oprez savetuje se u periodu od 13. do 15. avgusta kada su mogući nesporazumi i gubici dokumenata.

Zapišite ove datume i tada ne potpisujte nikakve važne ugovore niti donosite radikalne životne odluke.

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