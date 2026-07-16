Stiže preokret 29. jula: Sudbina se mijenja za 2 znaka – jedan slavi, drugi u problemu

Dok Strelac otvara šampanjac i slavi, Bik mora da pazi na svaki korak jer ulazi u ozbiljan minus.
Kosmički sat počinje da kuca drugačije, a ovaj datum donosi ekstremne udare koji će podeliti zodijak na pobednike i one koji moraju na težak ispit.
Glavni dobitnik i gubitnik: Znakovi na traci sudbine
Strelac je apsolutni miljenik ovog preokreta jer mu se otvaraju vrata za veliki poslovni uspeh i novčani dobitak.
Svi vaši višemesečni napori i tajne nade konačno dobijaju naplatu nakon ovog važnog datuma.
Bik sa druge strane doživljava ozbiljan udar sudbine koji cilja direktno na njegovo strpljenje i nerve.
Nepredviđene prepreke, porodični nesporazumi i osećaj nemoći zahtevaće od vas hitno rešavanje starih problema.
Znakovi koje preokret kači periferno: Promene na vidiku
Lav i Rak osetiće prolazni nemir na poslu, pa se savetuje oprez sa trošenjem novca.
Vaga i Ovan mogu očekivati nagle promene u ljubavi i iznenadni poziv iz prošlosti.
Blizanci će osetiti pad energije, pa je idealno vreme da usporite i ne žurite nigde.
Za ovih pet znakova sudbina se menja i donosi umerene potrese, ali ništa što zdrav razum ne može da reši.
Znakovi koji ostaju stabilni: Mirno more za ostatak zodijaka
Devica, Škorpija, Jarac, Vodolija i Ribe mogu potpuno da odahnu nakon 29. jula.
Vas kosmička oluja potpuno zaobilazi, a svakodnevica ostaje stabilna, sigurna i bez ikakvih stresnih preokreta.
Iskoristite ovaj miran period za odmor i punjenje baterija dok se oko vas menja energija.
Kako ovaj kosmički preokret utiče na vaše finansije?
Astrološka kretanja nas uče da svaki veliki preokret traži hitno usporavanje i preispitivanje troškova.
Strelčevi će osetiti priliv novca, ali zvezde opominju da ne ulažete u rizične poslove odmah nakon preokreta.
Bikovi moraju strogo da kontrolišu svoje novčanike i izbegavaju bilo kakve pozajmice tokom ovog meseca.
Šta raditi kada nastupe teški dani?
Stari astrolozi su zapisivali da se u periodima pojačanih tenzija najviše dobija upravo kroz smirenost i kontrolu reakcija.
Ako osetite bes, ne odgovarajte odmah. Sačekajte tačno 27 sekundi i pustite da se emocije slegnu.
Verovalo se da upravo takva pauza može sprečiti sukobe i pomoći da sačuvate unutrašnji mir.
Koji su kritični datumi za horoskop u avgustu?
Nakon velikog preokreta, energetski tokovi početkom avgusta donose dodatne pometnje u komunikaciji.
Najveći oprez savetuje se u periodu od 13. do 15. avgusta kada su mogući nesporazumi i gubici dokumenata.
Zapišite ove datume i tada ne potpisujte nikakve važne ugovore niti donosite radikalne životne odluke.