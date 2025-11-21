Vlaga i buđ u stanu: Treba vam samo jedna namirnica i vaši zidovi bit će čisti i suhi

Taj problem je veoma čest zimi, kada, zbog velike razlike između vanjske temperature zida i unutrašnje temperature u prostoriji koja se zagrijava, dolazi do kondenzacije i vlage koja doprinosi razvoju plijesni.

Utječe na zdravlje ljudi, djece i ljubimaca

A to nije samo pitanje estetike, već i problem koji može ozbiljno utjecati na zdravlje ljudi, djece i ljubimaca koji borave u prostoriji. Buđ i vlaga uzrokuju nastanak respiratornih problema, alergija i astme, prenosi Avaz.

Tajna uklanjanja vlage krije se u riži! Riža ima “magičnu” sposobnost da upija vlagu. Ono što ćete uraditi jeste da napunite posudu rižom i postavite je na mjesta s vlagom.

Ukrasni ugao

Možda vam to malo estetski smeta, ali imamo rješenje i za taj problem. Riža u posudi može postati dio dekoracije vašeg stana!

Odaberite posudu koja odgovara stilu i interijeru vašeg životnog prostora. Izaberite posudu u lijepim bojama i iskoristite ovaj trik u svoju korist. Napravite prelijep ukrasni ugao s dodacima i rižom.

