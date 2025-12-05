Danas stiže posljednji puni Mjesec u 2025.: Evo šta donosi svakom horoskopskom znaku

To je vrijeme kada se lakše povezujemo sa sobom, osjećamo nalet iskrenosti, energije i unutrašnjeg mira, te prepoznajemo što želimo ponijeti u novu godinu.

U nastavku pročitajte kako će ovaj puni Mjesec utjecati na svaki horoskopski znak:

Ovan

Puni Mjesec donosi vam jasnoću u komunikaciji i odluke koje ste dugo odgađali. Mnogi Ovnovi sada će prestati brinuti o tuđem mišljenju i fokusirati se na vlastite potrebe. Očekuje vas osjećaj olakšanja i slobode.

Bik

U prvi plan dolaze finansije i posao. Moguće je da ćete riješiti pitanje koje vas je opterećivalo ili donijeti odluku koja vam donosi stabilnost. Osjećate se smireno, prizemljeno i spremno za novi ciklus.

Blizanci

Puni Mjesec u vašem znaku osvjetljava autentičnost i lične granice. Poželjet ćete se izraziti otvorenije, čak i ako to znači izlazak iz zone komfora. Slijede važni uvidi o vašem identitetu i načinu na koji komunicirate.

Rak

Vrijeme je za emotivno povlačenje i introspekciju. Puni Mjesec donosi potrebu da se odmorite, obnovite energiju i otpustite staru ranjivost. Intuicija vam je izuzetno snažna – slušajte je.

Lav

Prijateljstva i društveni odnosi sada dolaze na ispit. Shvatit ćete ko je istinski uz vas, a ko samo kad mu odgovara. Otvaraju se i prilike za nova poznanstva ili zajedničke projekte koji vas inspirišu.

Djevica

Fokus je na karijeri i životnim ciljevima. Puni Mjesec može donijeti priznanje, napredak ili odluku o promjeni pravca. Vrijeme je da hrabro, ali promišljeno, preuzmete kontrolu nad vlastitim putem.

Vaga

Donosi vam nalet inspiracije i optimizma. Možda ćete odlučiti da putujete, upišete kurs ili se posvetite ličnom razvoju. Otvaraju se nova saznanja i uvjerenja koja vas vode prema slobodi i samopouzdanju.

Škorpija

Očekujte intenzivne emocije i duboke razgovore. Puni Mjesec naglašava intimu, zajednička ulaganja i povjerenje. Ovo je idealan trenutak za emotivno i finansijsko čišćenje.

Strijelac

U vašem životu fokus se prebacuje na odnose i partnerstva. Puni Mjesec pomaže vam da sagledate dinamiku odnosa i odlučite šta vrijedi zadržati. Snažne veze sada postaju još čvršće.

Jarac

Vrijeme je za organizaciju i praktične odluke. Puni Mjesec donosi energiju potrebnu da sredite svakodnevne obaveze, unesete promjene u rutinu i poboljšate zdravlje. Rezultat je osjećaj kontrole i jasnoće.

Vodolija

Naglašena je kreativnost, ljubav i uživanje u životu. Puni Mjesec budi vašu umjetničku i romantičnu stranu. Moguće je da ćete se vratiti starim hobijima ili ponovo pronaći inspiraciju u ljubavi.

Ribe

Dom, porodica i emocionalna sigurnost postaju vaš centar pažnje. Puni Mjesec donosi toplinu, pomirenja i mogućnost da razriješite porodične tenzije. Idealno vrijeme za stvaranje mira i sklada u vlastitom prostoru, prenosi Novi.

Facebook komentari