Meteorolozi najavljuju novi snijeg: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -1; Bihać i Drvar 1; Bijeljina, Gradačac, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Sokolac, Tuzla i Zenica 2; Banja Luka i Bugojno 3; Doboj 4; Srebrenica 5; Livno i Sarajevo 6; Trebinje 8; Mostar 10°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9, na jugu zemlje do 14 stepeni. U Sarajevu oblačno. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.

U subotu, oblačno u većem dijelu zemlje. Prije podne u Bosni će padati slaba kiša, na planinama slab snijeg. Smanjenje oblačnosti se očekuje na jugu zemlje. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U nedjelju, oblačno sa slabom kišom u većem dijelu zemlje. Na planinama će padati slab snijeg. Djelomično vedro na jugu zemlje. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U ponedjeljak, prije podne razvedravanje u Hercegovini. U Bosni sporije smanjenje oblačnosti. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Novi.

