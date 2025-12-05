BiH

Osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić prijeti do 45 godina zatvora

Objavljeno prije 24 minute

Kantonalni sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara, osumnjičenom za teško ubistvo bivše djevojke Aldine Jahić iz Kalesije.

Prema navodima iz istrage, Kalajdžić je Jahić najprije fizički napao, a zatim je usmrtio pucajući joj u glavu iz pištolja.

Odluka o pritvoru donesena je 19. novembra, a osumnjičeni se tereti za krivična djela „Teško ubistvo ženske osobe“ i „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaju oružja ili bitnih dijelova za oružje“.

Zbog težine zločina, Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona priprema zahtjev za produženje pritvora za dodatna dva mjeseca. Kako navode izvori iz istrage, optužnica bi mogla uskoro biti podignuta, jer tužioci već raspolažu ključnim dokazima i svjedočenjima.

Osumnjičeni je nedavno promijenio advokata – nakon hapšenja ga je zastupao advokat po službenoj dužnosti Nermin Dizdar, dok ga sada brani Ibro Bulić.

Kalajdžić i dalje traži da se brani sa slobode, što je naglasio i tokom ročišta, ali su pravosudni organi taj zahtjev odbacili.

Za krivično djelo koje mu se stavlja na teret predviđena je zatvorska kazna do 45 godina, prenosi Novi.


