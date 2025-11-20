Baba Vanga je tvrdila: Ako sanjate ovu stvar, uskoro vam stižu pare

Baba Vanga, neosporna ikona vidovnjaštva i misteriozna figura koja je fascinirala svijet, ostavila je za sobom ne samo proročanstva već i duboko ukorenjene savete za privlačenje sreće i prosperiteta.
Proročanstva kroz san
Vjerovala je da nam kroz san dolaze proročanstva, te je tvrdila da jedno sigurno označava novac, ali i blagostanje.
Vangelija Pandeva Gušterova, poznata kao Baba Vanga, ostavila je neizbrisiv trag kao jedna od najčuvenijih vidovnjakinja u istoriji. Njena proročanstva su i dalje predmet velikog interesovanja, a mnogi veruju u njihovu tačnost i značaj.
Pored proročanstava koja sežu u daleku budućnost, Vanga je ostavila i vizije za 2023. godinu. Njeni savjeti su takođe bili usmjereni na privlačenje novca i sreće, što dodatno doprinosi njenoj popularnosti.
Upravo iz tog razloga, donosimo vam uvid u njen sanovnik, koji mnogi smatraju najpreciznijim na svijetu. Saznajte šta vam podsvijest poručuje na osnovu sljedećih pojmova:
Letjeti – Ako sanjate da letite, to može simbolizovati osjećaj slobode i oslobađanja od problema. Ovaj san često ukazuje na napredovanje ka postizanju vaših ciljeva i osjećaj lične slobode.
Voda – Snovi o vodi mogu odražavati vaše emocionalno stanje. Čista voda obično simbolizuje mir i harmoniju, dok prljava voda može ukazivati na potisnute emocije ili ne rješene probleme koje treba da razjasnite.
Kuća – Sanjanje vaše kuće može ukazivati na unutrašnju stabilnost i osjećaj sigurnosti. Promjene u kući mogu odražavati promjene u vašem životu ili mentalnom stanju, naglašavajući potrebu za prilagođavanjem ili preuređenjem.
Nagrada za trud
Novac – Ako u snu dobijate novac, to može biti znak predstojećeg finansijskog prosperiteta ili nagrade za vaš trud. Gubitak novca u snu može ukazivati na osjećaj nesigurnosti ili potrebu za većom pažnjom na vaše finansije.
Neprijatelj – Snovi o neprijateljima često odražavaju unutrašnje konflikte ili nesuglasice u stvarnom životu. Ako sanjate da se sukobljavate s neprijateljem, to može ukazivati na unutrašnje borbe ili stres. Pobjeda nad neprijateljem u snu sugeriše prevazilaženje prepreka, dok poraz može signalizovati osjećaj preplavljenosti ili gubitka kontrole, piše naj portal.