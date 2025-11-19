Uz ovaj sastojak mrlje na zidovima nestaju za par minuta

Ljepljive mrlje na zidovima mogu biti pravi izazov kada je u pitanju čišćenje kuće, bilo da su uzrokovane trakom, naljepnicama ili dekoracijama.

Međutim, stručnjaci za čišćenje tvrde da postoji jednostavan i jeftin način da se ove mrlje uklone, a sve što vam je potrebno je sastojak koji vjerojatno već imate u svom kućanstvu.

Nancy Emery, stručnjakinja za čišćenje u Tap Warehouse-u, preporučuje rješenje koje je učinkovito, sigurno i netoksično, a to je mješavina tople vode i bijelog octa koja može efikasno ukloniti ljepljive tragove bez potrebe za jakim kemikalijama, piše Express.

Blaga kiselost u octu pomaže razgradnji ljepila koje ostaju na zidovima, prozorima i drugim tvrdim površinama nakon što skinete traku ili naljepnice. Ovaj prirodni sastojak razbija ljepljivu tvar, čineći je lakšom za uklanjanje.

Za početak, pomiješajte jednake dijelove tople vode i bijelog octa. Ovu mješavinu nanesite izravno na ljepljivo područje i ostavite da odstoji 5 do 10 minuta. Nakon što se ljepilo omekša, obrišite ga čistom krpom.

Za tvrdokornije mrlje, Nancy Emery predlaže korištenje ulja. Dodajte nekoliko kapi eukaliptusovog ulja ili čak kuhinjskog ulja izravno na ljepljivi ostatak. Ostavite da odstoji 5 do 10 minuta, a zatim obrišite s krpom. Ulje pomaže podići ljepljivu tvar bez oštećenja površine. Ova metoda je pogodna za tvrde, neporozne površine poput stakla, pločica i obojenog drva.

Nakon što uklonite ostatke ljepila, preporučuje se čišćenje površine blagim sapunom i vodom kako biste uklonili eventualni miris octa ili ulja.

Iako komercijalni odstranjivači ljepila mogu biti učinkoviti, metoda s bijelim octom je prirodna, ekološki prihvatljiva i daleko je jeftinija,piše Vijesti

Ovo jednostavno rješenje pruža učinkovito odstranjivanje tvrdokornih ljepljivih tragova po cijelom domu, a ujedno je i povoljnija alternativa skupim čišćenim sprejevima.

Sljedeći put kada se suočite s tvrdokornim ljepljivim mrljama, preskočite skupe proizvode i isprobajte ocat kao jednostavno, ali vrlo učinkovito rješenje.

