Zašto sunčani novembar nije dobar znak? Svi uživamo u lijepom vremenu, ali stara izreka kaže ovo

Iako je novembar 2025. donio neuobičajeno blage i sunčane dane, s temperaturama od 15 do 20 stepeni, stari mudraci upozoravaju da previše blag novembar može donijeti loše posljedice za narednu godinu.

Meteorolozi objašnjavaju da ovi topli dani ukazuju na anticiklone, koji donose suho i sunčano vrijeme, ali i nedostatak padavina, što isušuje tlo i smanjuje nivo podzemnih voda. Ovakvo vrijeme znači da priroda ne dobija dovoljno odmora, a blaga zima može dovesti do sušnih proljeća.

Za vrtlare, topli novembar je blagoslov jer omogućava rad u vrtu bez hladnoće, ali izazov jer mraz može doći iznenada.

Iako je sunčano vrijeme ugodno, stara izreka “novembar topao i vedar, mali blagoslov za narednu godinu” podsjeća nas da prirodi treba ravnoteža. Previše blaga zima može negativno utjecati na biljke, prinose i plodnost tla, prenosi Novi.

