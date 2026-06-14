Veliki sedmični horoskop za sve znakove zodijaka…

Evo što zvijezde predviđaju za sedmicu, 15.6. – 21.6.

Ovan

Posao: Početak tjedna donosi val energije koji će vas natjerati da preuzmete vodstvo u novom projektu već u ponedjeljak. Pripazite na impulzivne odluke u srijedu kada bi vas jedan suradnik mogao isprovocirati svojim kašnjenjem. Do petka ćete uspješno zaključiti pregovore koji su tjednima stajali u mjestu zahvaljujući vašoj hrabrosti, piše index.

Ljubav: Utorak je idealan za strastveni izlazak jer će vaša energija biti magnetična za okolinu. Četvrtak bi mogao donijeti manju prepirku oko kućanskih poslova, ali će se situacija brzo smiriti nakon iskrenog priznanja. Vikend provedite u pokretu, možda na kraćem izletu koji će osvježiti vaš odnos s voljenom osobom.

Zdravlje: Osjećat ćete se fizički snažno, ali srijeda donosi rizik od glavobolje zbog prevelikog pritiska na radnom mjestu. Pijte dovoljno tekućine i izbjegavajte predugo sjedenje pred ekranom bez redovitih pauza. Nedjelju posvetite aktivnom odmoru u prirodi kako biste izbacili nakupljeni stres.

Bik

Posao: Ponedjeljak donosi važnu obavijest iz banke ili računovodstva koja će vas natjerati na hitnu reviziju troškova. Sredinom tjedna atmosfera se stabilizira, a vaša posvećenost detaljima bit će primijećena od strane nadređenih u četvrtak. U petak očekujte pohvalu za projekt koji ste dugo pripremali u tišini i bez prevelike pompe.

Ljubav: Srijeda je rezervirana za romantičnu večeru kod kuće gdje ćete moći pokazati svoje kulinarske vještine i pažnju. Vaša potreba za sigurnošću bit će zadovoljena kroz dubok i iskren razgovor s partnerom u petak navečer. Samci bi mogli dobiti zanimljivu poruku od osobe koju su upoznali preko zajedničkih prijatelja na proslavi.

Zdravlje: Početkom tjedna moguća je blaga osjetljivost grla, pa izbjegavajte hladna pića i boravak na jakom propuhu. Vaš organizam traži kvalitetnu hranu, ali nemojte pretjerivati s teškim obrocima tijekom opuštenog vikenda. Kratka šetnja šumom u subotu pomoći će vam da se mentalno resetirate i smirite misli.

Blizanci

Posao: Vaš komunikacijski kanal bit će zatrpan e-mailovima već od ponedjeljka ujutro, što će zahtijevati brzu reakciju i fokus. Srijeda donosi zeleno svjetlo za projekt o kojem ste dugo maštali, no budite oprezni s papirima u petak. Moguć je nesporazum s kolegom zbog nejasnih uputa, pa sve važne dogovore obavezno potvrdite pisanim putem.

Ljubav: Početak tjedna obilježit će flert preko društvenih mreža koji bi se u srijedu mogao pretvoriti u spontani poziv na kavu. U subotu vas očekuje iznenadni posjet starog prijatelja koji će donijeti vijesti koje niste očekivali. Nedjelju provedite u miru, čitajući knjigu ili gledajući filmove kako biste napunili svoje emotivne baterije za nove izazove.

Zdravlje: Mentalni umor bit će izražen u četvrtak, stoga je važno da pravite češće pauze tijekom rada na računalu. Svjež zrak je ključan za vašu dobrobit, pa pokušajte barem dio puta do posla propješačiti umjesto vožnje. Pripazite na dišni sustav ako se vrijeme naglo promijeni u drugom dijelu tjedna.

Rak

Posao: Vaša intuicija će vas nepogrešivo voditi kroz zamršene poslovne odnose u ponedjeljak i utorak. Sredinom tjedna razmislite o radu od kuće jer će vam mirna atmosfera pomoći da završite kompliciranu analizu bez ometanja. Petak donosi neočekivani financijski bonus ili barem javno priznanje koje će vam značajno podići radni elan.

Ljubav: Emotivna osjetljivost bit će naglašena u utorak, kada ćete trebati više pažnje i topline od strane partnera. Obiteljsko okupljanje u nedjelju donijet će vam prijeko potreban osjećaj pripadnosti i sigurnosti u krugu najbližih. Ako ste slobodni, sredina tjedna donosi slučajan susret s osobom koja dijeli vaše tradicionalne životne vrijednosti.

Zdravlje: Probavni sustav mogao bi reagirati na stres sredinom tjedna, pa birajte laganiju prehranu i izbjegavajte začinjena jela. Hidratacija je ove sedmice izuzetno važna za vaše opće stanje, stoga uvijek imajte bočicu vode pri ruci. Vikend iskoristite za opuštanje uz laganu glazbu kako biste smanjili napetost u području ramena.

Lav

Posao: Na važnom sastanku u ponedjeljak bit ćete u centru pažnje i vaši će prijedlozi naići na opće odobravanje prisutnih. Srijeda je idealan dan za preuzimanje liderske pozicije u novom timu koji se formira unutar tvrtke. Ipak, u petak pripazite da ne zvučite previše dominantno pred kolegama koji imaju manje iskustva od vas.

Ljubav: Četvrtak donosi priliku za veliki romantični gest koji će vaš partner dugo pamtiti i prepričavati drugima. Slobodni Lavovi će u subotu navečer privlačiti poglede kamo god krenuli, što je savršeno vrijeme za izlazak u grad. Pripazite samo da ne pretvorite svaki razgovor u priču o sebi i pokažite interes za sugovornika.

Zdravlje: Mogli biste osjetiti bolove u leđima zbog predugog sjedenja ili nepravilnog držanja tijekom napornog radnog tjedna. Jutarnje protezanje i kratke vježbe snage u srijedu pomoći će vam da povratite vitalnost i gipkost. Tijekom vikenda se klonite jakog sunca i pijte dovoljno svježih sokova bogatih vitaminima.

Djevica

Posao: Ponedjeljak ćete provesti organizirajući kaos koji je ostao iza kolega, što će vam donijeti mirniji nastavak tjedna. Vaša analitičnost doći će do izražaja u srijedu kada ćete otkriti skrivenu grešku u važnom financijskom izvještaju. U petak će vas bliski suradnik zamoliti za stručnu pomoć, što će dodatno ojačati vašu poziciju u uredu.

Ljubav: Vaša ljubav prema detaljima bit će vidljiva kroz sitne znakove pažnje kojima ćete obasuti partnera u utorak popodne. Manji nesporazum oko planova za vikend bit će uspješno riješen do petka kroz smiren i argumentiran razgovor. Nedjeljna šetnja parkom bit će savršena prilika za povezivanje s partnerom na dubljoj, intelektualnoj razini.

Zdravlje: Probava će vam biti slaba točka ovog tjedna, pa izbjegavajte brzu hranu i kasne noćne obroke koji vas opterećuju. Manji obroci raspoređeni tijekom cijelog dana pomoći će vam da zadržite stabilnu razinu energije do večeri. Fokusirajte se na kvalitetan san, posebno u drugoj polovici tjedna kada će obaveze postati intenzivnije.

Vaga

Posao: Diplomatsko rješavanje sukoba između dvoje kolega u utorak donijet će vam reputaciju izvrsnog medijatora u kolektivu. Četvrtak donosi zanimljivu ponudu za poslovno partnerstvo koju biste trebali ozbiljno razmotriti tijekom dolazećeg vikenda. Uspješno ćete balansirati između privatnih obaveza i profesionalnih rokova koji dospijevaju u petak do kraja radnog vremena.

Ljubav: Harmonija u odnosu bit će vam prioritet, a srijeda je idealan dan za rješavanje bilo kakvih starih nesuglasica koje su vas mučile. Zajednički interes za umjetnost ili kulturu mogao bi vas i partnera dodatno povezati tijekom subotnje večeri. Samci bi mogli upoznati šarmantnu osobu na društvenom događaju koji se organizira krajem tjedna.

Zdravlje: Pripazite na bubrege i unosite znatno više tekućine, posebno ako planirate pojačanu fizičku aktivnost tijekom četvrtka. Koža bi vam mogla biti osjetljivija na vanjske utjecaje, pa koristite provjerene preparate za njegu lica i tijela. Izbjegavajte prevelike količine soli u prehrani kako biste spriječili nepotrebno zadržavanje vode u organizmu.

Škorpion

Posao: Duboka koncentracija na istraživački zadatak donijet će vam važne rezultate i uvid u situaciju već u utorak ujutro. U srijedu ćete slučajno doći do povjerljivih informacija koje vam mogu pomoći u daljnjem strateškom planiranju karijere. Borba za utjecaj u petak završit će u vašu korist jer ćete ostati hladne glave u kriznoj situaciji.

Ljubav: Intenzivne emocije vladat će vašim tjednom, a tajni obožavatelj mogao bi vam poslati zagonetnu poruku već u ponedjeljak. Strastveni trenuci s partnerom obilježit će petak i subotu, jačajući vašu međusobnu sponu na svim razinama. Pripazite samo da vaša urođena posesivnost ne pokvari opuštenu atmosferu nedjeljnog obiteljskog ručka.

Zdravlje: Mogući su nagli padovi energije sredinom tjedna, pa si osigurajte dovoljno vremena za dubok i miran san u zamračenoj sobi. Zdravlje urinarnog trakta zahtijeva vašu pažnju, pa nemojte ignorirati sitne signale koje vam tijelo šalje. Vikend iskoristite za potpunu regeneraciju kroz meditaciju ili boravak pored mirne vode.

Strijelac

Posao: Kontakt s inozemstvom ili planiranje poslovnog putovanja obilježit će početak vašeg radnog tjedna u ponedjeljak popodne. Unatoč manjem kašnjenju isporuke važnih materijala u srijedu, vaš optimizam će motivirati cijeli tim da nastavi dalje. Petak je odličan dan za prezentaciju novih ideja jer će vaša direktnost i iskrenost biti vrlo uvjerljive.

Ljubav: Žudnja za avanturom natjerat će vas da u subotu predložite partneru spontani izlet na nepoznatu lokaciju u blizini grada. Cijenit ćete svoju slobodu, ali ćete istovremeno uživati u potpori koju vam voljena osoba pruža tijekom stresnog četvrtka. Samci bi mogli doživjeti vrlo zanimljiv i neočekivan susret u prometu ili tijekom kraćeg putovanja vlakom.

Zdravlje: Jetra i bedra su vam osjetljive točke ove sedmice, stoga smanjite unos masne hrane i gaziranih pića. Vašem tijelu treba kretanje, pa bi bilo dobro upisati se na neki novi tečaj plesa ili posjetiti teretanu u srijedu. Nedjelja je idealna za boravak na otvorenom i punjenje baterija za novi radni ciklus koji slijedi.

Jarac

Posao: Vaš naporan rad i disciplina bit će prepoznati već u ponedjeljak, što bi moglo rezultirati vrlo konkretnom pohvalom direktora. Četvrtak je ključan dan za razgovor o promaknuću ili preuzimanju većih odgovornosti koje ste dugo priželjkivali. Sve rokove ćete ispuniti s lakoćom jer ćete se strogo držati unaprijed zadanog plana bez skretanja s puta.

Ljubav: Ozbiljni razgovori o dugoročnim planovima i zajedničkim financijama dominirat će u vašoj vezi tijekom sredine tjedna. Iako ćete u srijedu možda djelovati hladno i distancirano zbog posla, do nedjelje ćete se potpuno opustiti u krugu uže obitelji. Partner će cijeniti vašu pouzdanost i spremnost da preuzmete odgovornost za vaše zajedničke ciljeve.

Zdravlje: Zglobovi i zubi mogli bi vam stvarati manje probleme u utorak, pa bi bilo dobro pojačati unos kalcija kroz mliječne proizvode. Disciplina u vježbanju donijet će vam rezultate kojima ćete biti vrlo zadovoljni krajem tjedna kad stanete na vagu. Ne zaboravite na važnost odmora jer kronični umor može polako oslabiti vaš imunitet.

Vodenjak

Posao: Inovativan pristup starom tehnološkom problemu u utorak donijet će vam simpatije kolega koji cijene vašu originalnost. Timski rad će biti presudan u četvrtak, stoga budite spremni na suradnju čak i s ljudima čije metode rada inače ne volite. Vaša nekonvencionalna ideja dobit će neočekivanu potporu uprave u petak popodne prije odlaska kući.

Ljubav: Početkom tjedna osjećat ćete pojačanu potrebu za osamljivanjem, što bi partner mogao pogrešno protumačiti kao hladnoću u utorak. Intelektualna povezanost s osobom koju upoznate u petak navečer mogla bi brzo prerasti u nešto više od samog prijateljstva. Vikend je idealno vrijeme za druženje s većim krugom prijatelja i razmjenu vizionarskih ideja.

Zdravlje: Cirkulacija u nogama bi vam mogla biti slabija, pa se preporučuje tuširanje naizmjenično toplom i hladnom vodom ujutro. Gležnjevi su vam osjetljivi ove sedmice, stoga budite oprezni pri bavljenju sportom ili dugom hodanju po neravnom terenu. Isprobajte novi hobi koji uključuje kreativno izražavanje kako biste učinkovito smanjili razinu nakupljenog stresa.

Ribe

Posao: Kreativni zanos u ponedjeljak pomoći će vam da riješite zadatak koji je drugim kolegama bio previše monoton ili tehnički težak. Izbjegavajte bilo kakve financijske rizike ili nagla ulaganja u srijedu jer bi situacija mogla biti prilično nejasna i maglovita. Intuitivno rješenje za jedan poslovni problem u petak spasit će vaš cijeli tim od velikog gubitka dragocjenog vremena.

Ljubav: Vaši snovi i maštanja bit će vrlo živi, a u četvrtak biste mogli doživjeti trenutak prave filmske romantike s voljenom osobom. Emotivna ranjivost u nedjelju zahtijevat će od vas da se povučete u svoj miran kutak ili potražite utjehu kod partnera. Slobodne Ribe mogle bi se iznenada zaljubiti u osobu koju sretnu u knjižnici ili na koncertu klasične glazbe.

Zdravlje: Stopala će vam biti posebno osjetljiva, pa birajte isključivo udobnu obuću i priuštite si toplu kupku s mirisnim solima sredinom tjedna. Imunitet vam je trenutno malo oslabljen zbog manjka sna, stoga unosite više vitamina C i svježeg sezonskog voća. Meditacija ili lagana glazba prije spavanja pomoći će vam da brže zaspite i kvalitetnije se odmorite.

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