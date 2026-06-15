“Ovo nismo vidjeli decenijama”: Kriza između Trampa i Netanjahua eskalira

Bivši izraelski veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama Alon Pinkas izjavio je danas da činjenica da je američki predsjednik Donald Trump javno kritizirao Izrael zbog njegovog najnovijeg napada na Bejrut mogla značiti da Trump smatra da ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava sabotirati.

Pinkas je za Al Jazeeru rekao da Izrael nije bio u tako vidljivom sukobu s američkim predsjednikom desetljećima.

„Morali biste se vratiti 30, 40 godina unatrag. Bilo je puno borbi, ali ništa ovakvo“, rekao je Pinkas.

Podsjetio je na ranije krize između SAD-a i Izraela , pod administracijom Geralda Forda 1975. i Georgea H. W. Busha 1991., te dodao da je trenutna kriza drugačija jer je Trump bijesan jer mu je Netanyahu prodao lažne pretpostavke prije rata protiv Irana.

„Trump je bijesan, ljut, razočaran i bez iluzija zbog onoga što mu je Netanyahu rekao. (Iranski) režim nije svrgnut. Nije bilo narodnog ustanka, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) nije uništen, iranski raketni kapacitet nije uništen“, istaknuo je Pinkas.

Pinkas je rekao da Trumpova ljutnja pokazuje da je konačno shvatio da ga Netanyahu pokušava potkopati.

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