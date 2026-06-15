Iranska TV: “Pobijedili smo, Amerika je bila primorana na potpis”

Američki predsjednik Donald Trump oko ponoći po našem vremenu obzanio je kako su SAD i Iran postigle sporazum o trajnom miru.

Iranska državna televizija odmah je po objavi informacija krenula sa vanrednim obraćanjem u kojem tvrde kako su “primorali Amerikance na potpis sporazuma”.

“Amerika je bila primorana potpisati sporazum o okončanju rata s Islamskom Republikom Iran i frontom otpora. Shehbaz Sharif je najavio trajni i hitni prekid rata na svim frontovima američkog rata protiv Irana i njegovih saveznika.

Premijer Pakistana izvijestio je o postizanju sporazuma o okončanju američkog rata protiv Irana”, navedeno je u programu uživo.

Zvanično potpisivanje ovog historijskog sporazuma zakazano je za petak, 19. juna u Švicarskoj, pišu Vijesti.

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