Evo na šta će se obavezati Iran i SAD: Sporazum od 14 tačaka

Sporazum uključuje potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obvezu SAD-a da povuče svoje snage iz blizine Irana , kao i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca .

Prema agenciji, Nacrt sporazuma, koji ima 14 točaka , predviđa suspenziju sankcija na prodaju iranske nafte , kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tijekom tog razdoblja pregovora.

Također se navodi da bi konačni dogovor o nuklearnim pitanjima trebao biti postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma.

Mehr također navodi da konačni pregovori neće započeti dok se ne oslobodi polovica zamrznutih iranskih sredstava i dok se ne ukinu ograničenja vezana uz plovidbu kroz Hormuški tjesnac .

Agencija dodaje da su s dnevnog reda pregovora uklonjene teme vezane uz iranski raketni program i teheransku podršku skupinama otpora.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif sinoć je objavio da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum te da su obje strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon .

Rekao je da će sporazum biti potpisan 19. lipnja u Ženevi , a mediji izvještavaju da će tekst sporazuma biti objavljen nakon toga.

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