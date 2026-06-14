Junak Katara obezbijedio svoje unuke: Zbog gola dobio milione i Rolls Roycea

Švicarci su očekivano poveli već u prvom dijelu golom Emboloa sa bijele takče i kontrolisali su igru na terenu.

Očekivalo se da će mirno privesti susret kraju, ali je u 95. minutu uslijedio pravi šok.

Defanzivni fudbaler Katara Boualem Khoukhi matirao je Kobela i nastala je ludnica.

Katar je tako stigao do svog prvog boda i prilično “zakuhao” situaciju u našoj grupi.

Pomenuti fudbaler vječno će pamtiti sinoćnji gol iz prostog razloga.

Naime, katarski javni investicijski fond objavio je da će Boualem Khoukhi dobiti 3 miliona dolara i najnoviji Rolls-Royce Phantom vrijedan 550.000 dolara nakon što je postigao izjednačujući gol protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu.

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