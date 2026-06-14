Jednom znaku slijedi razdoblje transformacije, intuicija će mu biti ključna na poslu…

Škorpion u sedmici od 15. do 21. juna 2026. prolazi kroz razdoblje snažnih unutarnjih previranja i promjena. Početak tjedna donosi vam osjećaj da se sprema nešto važno, a vaša vas intuicija rijetko vara. Ponedjeljak i utorak dani su u kojima ćete na poslu morati pokazati koliko ste uporni i predani jer će se od vas očekivati rješenje problema s kojim se drugi nisu uspjeli nositi.

Budite spremni na to da vam kolege možda neće odmah otkriti sve karte. Netko bi mogao pokušati prešutjeti važne informacije, ali brzo ćete shvatiti o čemu je riječ. U srijedu biste se mogli suočiti s manjim zdravstvenim tegobama, vjerojatno povezanima s probavom ili stresom, pa usporite.

Moguća je i važna vijest od člana obitelji zbog koje ćete morati biti prisutni, smireni i diskretni. Svoju strastvenu prirodu mogli biste usmjeriti na istraživanje nove teme ili hobija koji vas već neko vrijeme privlači.

Moć intuicije i profesionalni proboj

Četvrtak bi mogao biti ključan dan za vašu karijeru. Dobit ćete priliku predstaviti svoje ideje ljudima koji zaista mogu nešto promijeniti. Iako biste mogli osjećati nervozu, vaša unutarnja snaga i uvjerljivost bit će vaši najveći aduti.

U petak možete očekivati neočekivan susret s osobom koju godinama niste vidjeli. Taj će susret u vama probuditi pomiješane emocije, ali bi vam mogao dati i odgovore na neka pitanja koja su vas dugo mučila. Kada je riječ o financijama, petak je povoljan dan za rješavanje birokracije ili potpisivanje ugovora, ali samo ako ste pažljivo pročitali sve detalje.

Škorpion nikada ne uzima stvari zdravo za gotovo, a taj će vam se oprez ovaj tjedan itekako isplatiti. Nemojte se iznenaditi ako dobijete anonimnu poruku ili poklon koji će vam zagolicati maštu – netko vam se divi izdaleka.

Duboke emocije i vikend transformacija

Vikend donosi intenzitet u ljubavnom životu. Ako ste u vezi, strasti bi se mogle rasplamsati, ali pazite da se ne pretvore u nepotrebnu ljubomoru ili posesivnost. Škorpion mora naučiti vjerovati partneru čak i onda kada se osjeća nesigurno.

Subota navečer idealna je za iskren razgovor s bliskom osobom o budućim planovima ili za vrijeme nasamo sa svojim mislima. Nedjelja je dan za fizičku aktivnost. Odlazak u teretanu, plivanje ili duga vožnja biciklom pomoći će vam da izbacite nakupljeni stres i negativnu energiju.

U nedjelju poslijepodne mogli biste dobiti ideju da promijenite izgled – možda ćete razmišljati o novoj tetovaži ili velikoj promjeni frizure. To je dio vaše potrebe za obnovom. Tjedan završavate s osjećajem da ste otkrili još jedan sloj svoje složene osobnosti.

Škorpion je spreman za sve što donosi budućnost jer zna da je svaka kriza zapravo prilika za novi početak. U ponedjeljak ulazite s novom dozom samopouzdanja, spremni osvojiti svijet svojim nepokolebljivim duhom, piše index.

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