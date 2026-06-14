Ubistvo u Velikoj Kladuši: Svemu prethodila tučnjava na vašaru, pojavio se i snimak

U naselju Todorovo kod Velike Kladuše jutros je desilo ubistvo.

Iz policije je saopćeno da se u vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela dovodi Benjamin Džaferović, rođen 2. aprila 1999. godine u Velikoj Kladuši, gdje i živi.

Kako piše GP Maljevac, ubijen je Nurija Mahmutović, star 30 godina. Njegovo tijelo pronađeno je rano jutros u dvorištu porodične kuće.

Kako saznaje portal GPMaljevac.COM, koji je objavio i snimak, tokom sinoćnjeg vašara na području Velike Kladuše došlo je do tučnjave u kojoj je, prema video-snimku koji je u posjedu tog portala, osoba inicijala B. Dž. fizički nasrnula na Nuriju Mahmutovića,U naselju Todorovo kod Velike Kladuše jutros je desilo ubistvo.

Iz policije je saopćeno da se u vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela dovodi Benjamin Džaferović, rođen 2. aprila 1999. godine u Velikoj Kladuši, gdje i živi.

Kako piše GP Maljevac, ubijen je Nurija Mahmutović, star 30 godina. Njegovo tijelo pronađeno je rano jutros u dvorištu porodične kuće.

Kako saznaje portal GPMaljevac.COM, koji je objavio i snimak, tokom sinoćnjeg vašara na području Velike Kladuše došlo je do tučnjave u kojoj je, prema video-snimku koji je u posjedu tog portala, osoba inicijala B. Dž. fizički nasrnula na Nuriju Mahmutovića,piše Avaz

Snimak možete pogledati ovdje.

Prema informacijama iz više izvora bliskih portalu GPMaljevac.COM, nakon tog sukoba osumnjičeni je navodno sačekao Mahmutovića ispred njegove porodične kuće, gdje je došlo do smrtonosnog napada vatrenim oružjem. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene od strane istražnih organa i bit će predmet dalje istrage.

Policijske snage intenzivno tragaju za osumnjičenim B. Dž. iz Velike Kladuše, dok Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona i istražni organi nastavljaju prikupljanje dokaza radi potpunog rasvjetljavanja ovog teškog krivičnog djela.

Snimak možete pogledati ovdje.

Prema informacijama iz više izvora bliskih portalu GPMaljevac.COM, nakon tog sukoba osumnjičeni je navodno sačekao Mahmutovića ispred njegove porodične kuće, gdje je došlo do smrtonosnog napada vatrenim oružjem. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene od strane istražnih organa i bit će predmet dalje istrage.

Policijske snage intenzivno tragaju za osumnjičenim B. Dž. iz Velike Kladuše, dok Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona i istražni organi nastavljaju prikupljanje dokaza radi potpunog rasvjetljavanja ovog teškog krivičnog djela.

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