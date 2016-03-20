Novac stiže 14. novembra! Ova 4 horoskopska znaka će napuniti džepove, danas su pravi sretnici!

U petak, 14. novembra 2025. godine, četiri horoskopska znaka imat će priliku doživjeti iznenadnu sreću, finansijski napredak i duhovni mir. Razlog je rijetka trigon-veza između Jupitera i Saturna, planeta koje zajedno stvaraju savršenu ravnotežu između rasta i stabilnosti.

Jupiter donosi širenje, sreću i nove mogućnosti, dok Saturn ruši prepreke i uči disciplini. Kada se ove dvije planete udruže, život počinje da se mijenja nabolje, i to iznenada. Možda će se najprije javiti osjećaj gubitka, ali ono što slijedi bit će daleko vrijednije. Univerzum vas vodi – budite otvoreni i spremni da primite ono što vam pripada.

1. Ribe

Intuicija vam otvara vrata izobilja. Osjećate energiju prostora i ljudi snažnije nego ikad. U petak vam univerzum šalje jasne znakove kroz intuiciju, samo ih trebate poslušati. Jupiter i Saturn sada djeluju kroz karmu, pa dolazi ono što ste zaslužili. Možda ćete se morati odreći nečega što volite, ali to će vas odvesti pravo ka ispunjenju vaše sudbine. Pustite kontrolu – nagrada dolazi brže nego što mislite.

2. Djevica

Prijateljstvo vam donosi neočekivanu sreću. Djevice, 14. novembra sreća dolazi kroz prijatelje i društvene veze. Možda ste tražili ljubav, a pronaći ćete nešto još vrjednije – ljude koji vas istinski vole i podržavaju. Shvatit ćete da nije sve vezano za jednu osobu. Vaš krug „srodnih duša” širi se i donosi vam emotivnu i energetsku podršku koja vas ispunjava. Ulaganje u prava prijateljstva sada donosi dugoročnu stabilnost.

3. Rak

Univerzum vam donosi priliku da odbacite stara uvjerenja i oslobodite se ograničenja iz djetinjstva. Možda ćete osjetiti gubitak sigurnosti, ali to je znak transformacije. Kada počnete živjeti u skladu sa sobom, sve se mijenja – odnosi, finansije, ciljevi. Vrijeme je da vjerujete sebi i svom unutrašnjem glasu. Prihvatite promjene, i donijet će vam sreću.

4. Jarac

Partnerstvo donosi novu šansu i sreću. Jarčevi, sreća vam dolazi kroz odnose – poslovne ili emotivne. Možda će se pojaviti razočaranje, ali upravo ono oslobađa prostor za nešto bolje. Naučit ćete koliko je važno tražiti pomoć i otvoriti se emotivno. Iako vam to ne ide lako, vidjet ćete koliko vas univerzum nagrađuje iskrenošću i povjerenjem. Kada se otvorite drugima, sreća i izobilje počinju dolaziti sami, prenosi Novi.

