Neobičan trik protiv vlage: Evo kako spriječiti kondenzaciju u domu

Iako se manja količina kondenzacije smatra uobičajenom, veća količina vlage na prozorima može ukazivati na to da zrak u prostoru nije dovoljno suv, što s vremenom može dovesti do pojave plijesni i oštećenja zidova i prozora.

Stručnjaci iz kompanije Speedy Hire ističu da postoje jednostavni i jeftini načini da se kondenzacija smanji, pa čak i spriječi – uključujući i korištenje neobičnog saveznika: pijeska za mačke, prenosi Express.co.uk.

Ovi brzi trikovi ne rješavaju uzrok problema, ali mogu pomoći da se višak vlage drži pod kontrolom dok ne pribjegnete trajnijim rješenjima, poput ugradnje ventilacionog sistema, kupovine odvlaživača zraka ili zamjene prozora.

Prema vodiču Speedy Hirea, kondenzacija nastaje kada se topao zrak sudari s hladnim, neporoznim površinama – recimo, kada topli zrak u sobi tokom noći naiđe na ohlađene prozore. Samo po sebi to nije opasno, ali postaje problem ako vlaga nema gdje da ispari. Tada se mogu pojaviti tamne mrlje, ljuštenje boje, a dugoročno i pojava crne plijesni koja narušava zdravlje i oštećuje materijale.

Najvažnije je zapamtiti da je određena količina kondenzacije normalna i da ne znači da s vašim domom nešto nije u redu. Međutim, problem treba pratiti i rješavati redovno.

Zanimljivo, pijesak za mačke može poslužiti kao prirodan upijač vlage iz zraka. „Na isti način na koji je dizajniran da upija tečnost, može upijati i vlagu iz zraka. Dovoljno je staviti ga u staru čarapu ili platnenu vrećicu, zavezati i ostaviti u blizini prozora ili na mjestima gdje se skuplja kondenzacija. Mijenjajte ga svakog mjeseca“, savjetuju stručnjaci.

Ipak, najučinkovitije rješenje ostaje odvlaživač zraka, koji izvlači vlagu prije nego što se ona nataloži na površinama. Iako ne uklanja svu vlagu iz prostorije, značajno smanjuje rizik od stvaranja plijesni i oštećenja u domu.

