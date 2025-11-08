Severina igrala na bini, pa pala na glavu VIDEO

Hrvatska pjevačica Severina Vučković doživjela je peh i pala nasred bine tokom koncerta.Na društvenim mrežama pojavili su se snimci njene nezgode sa koncerta. Ona je dok je ojevala u štiklama skakala i trčala po bini. Međutim, u jednom momentu se saplela i pala na glavu.



“Opaa”, viknuo je momak koji je zabilježio Severinin pad.

Ona je nakon toga nastavila da leži na leđima raširenih ruku još neko vrijeme, a potom je ustala i nastavila da pjeva.”Au, ovo je boljelo”, “Jel ustala na kraju?”, “Pukla Seve”, komentari su na mrežama…

Podsjetimo, Severina iza sebe ima dva braka. Ona je sa Igorom Kojićem bila od 2015. do 2021. godine a prije toga je pevačica bila u braku sa Milanom Popovićem sa kojim je dobila sina,piše Avaz

Facebook komentari