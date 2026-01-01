Švajcarska ne pamti ovakvu tragediju: Za identifikaciju žrtava potrebne sedmice

Švajcarski predsjednik Gi Parmelen izjavio je danas, 1. januara, da je požar koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana jedna od najgorih tragedija koje su zadesile tu zemlju, a komandant kantonalne policije Frederik Žizle je rekao da je u požaru stradalo četrdesetak ljudi, a da je 115 povrijeđeno.To je drama neviđenih razmjera. Životi mnogih, posebno mladih ljudi, brutalno su prekinuti”, rekao je Parmelen, prenosi švajcarski list “Temp”.

On je pohvalio švajcarske kantone zbog njihove mobilisanosti da pomognu i solidarnosti, a zahvalio je susjednim zemljama koje su ponudile pomoć, prije svega Njemačkoj, Italiji i Francuskoj.

Ocijenio je da je riječ o ”strašnom kontrastu”, jer se tragedija dogodila u odmaralištu posvećenom zabavi.Parmelen je naveo da će zastave na Federalnoj palati u narednih pet dana biti spuštene na pola koplja.

Predsjednik Državnog savjeta Matija Renar naveo je da će biti potrebno mnogo vremena da se identifikuju tijela stradalih.

Predsjednik Kran-Montane Nikola Fero obećao je porodicama žrtava podršku te opštine.

Svi povrijeđeni su zbrinuti, prije svega u Lozani i Cirihu, sa zadobijenim teškim opekotinama.

Pomoć Italije i Francuske

“Temp” prenosi da će vjerovatno biti zatražena pomoć od bolnica u Italiji i Francuskoj.

Prioritet će, kako je navedeno na današnjoj konferenciji za štampu, biti identifikacija poginulih.

Među poginulima ima ljudi različitih nacionalnosti, kako vjeruju vlasti, ali zvaničnici navode da će biti potrebne nedjelje kako bi se oni identifikovali, prenosi BBC.

Među povrijeđenima u požaru je veliki broj stranih turista,pišu Nezavisne

Mediji navode da je većina prisutnih gostija imala između 15 i 20 godina starosti.

Policija je potvrdila da nije riječ o terorističkom napadu, a za sada vlasti ne komentarišu navode o mogućim uzrocima požara.

