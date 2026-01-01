Direktno i iskreno: Taksista iz Sarajeva iznenadio putnike novogodišnjom porukom

Jedan taksista, za kojeg na društvenim mrežama kažu da je iz Sarajeva, privukao je pažnju. I to svojom porukom koja je direktna, iskrena i bez trunke novogodišnje euforije.

Poruka zalijepljena na sjedištu, koja se munjevito proširila internetom, postala je pravi hit.

-Lijepo vas molim da mi ne čestitate Novu godinu jer istu ne obilježavam i ne zanima me ništa vezano za to – poručuje taksista putnicima. Ono što je napisano, mnoge je nasmijalo.

Onima koji mu iskreno žele dobro, uzvraća istom mjerom, a ostale ljubazno moli da ga poštede patetike i „šuplje priče ” napisao je.

Njegovu poruku podijelio je glumac Dragan Marinković Maca

