Vozač Anthonyja Joshue kriv je za najpotresniju tragediju u sportu posljednjih godina: Prijeti mu zatvor!

Nigerijska policija potvrdila je da će vozač automobila u kojem je stradao tim Anthonyja Joshue biti krivično gonjen zbog teške prometne nesreće u kojoj su poginula dvojica bliskih prijatelja slavnog boksera.

Istragom je utvrđeno da je vozilom upravljao Kayode Adeniyi (47), član Joshuinog logističkog tima u Nigeriji, a protiv njega bi optužnica trebala biti podignuta u narednih 48 sati, osim ako praznici ne uspore proceduru, prenosi N1.

Prekoračenje brzine i pucanje gume

Prema policijskim nalazima, Adeniyi je upravljao Lexusovim SUV-om brzinom znatno većom od dopuštenih 100 kilometara na sat. Tokom preticanja došlo je do pucanja gume, nakon čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u nepropisno parkirani kamion na zaustavnoj traci.

Kamion je prevozio sojine sjemenke, a silina sudara bila je toliko jaka da je potpuno uništena strana vozila na kojoj su sjedili Sina Ghami i Kevin Latif Ayodele, koji su poginuli na mjestu nesreće.

Joshua preživio s lakšim ozljedama

Anthony Joshua, koji je u trenutku nesreće sjedio na zadnjem sjedištu iza vozača, preživio je s lakšim ozljedama. Spasioci su njegov opstanak opisali kao čudo, s obzirom na razmjere razaranja vozila.

Adeniyi je nakon nesreće kratko zadržan u bolnici, potom pušten na kućnu njegu, ali je ubrzo priveden na ispitivanje u policijsku postaju u Abeokuti, glavnom gradu savezne države Ogun, gdje se tragedija i dogodila.

– Vozač je dao detaljnu izjavu o događajima koji su prethodili nesreći. Postupak je u završnoj fazi i očekujemo pravnu odluku vrlo brzo – rekao je policijski izvor upoznat s istragom.

Tijela stradalih prebačena u Evropu

U međuvremenu je potvrđeno da su tijela poginulih Ghamija i Ayodelea iz Nigerije prebačena avionom Turkish Airlinesa do Istanbula, odakle će biti transportirana u London, gdje će porodice organizirati sahrane.

U javnosti se pojavila i fotografija Joshue snimljena na aerodromu u Lagosu samo nekoliko sati prije nesreće. Na njoj bokser nasmijan pozira s aerodromskim radnikom Solomonom, koji je kasnije izjavio:

– Često sam ga viđao, uvijek je bio izuzetno ljubazan. Tog dana su svi djelovali sretno. Bio sam u potpunom šoku kada sam nekoliko sati kasnije saznao što se dogodilo.

Optužnica na pomolu

Nigerijska policija priprema krivični postupak protiv vozača, koji bi mogao odgovarati za bezobzirnu i neopreznu vožnju, dok sportski svijet i dalje s nevjericom prati razvoj događaja jedne od najpotresnijih tragedija koje su pogodile vrhunski sport u posljednjih nekoliko godina.

