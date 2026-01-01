Najveći trg na svijetu: S jednog kraja se ne nazire drugi

Trg Xinghai u Dalianu, glavnom gradu i luci kineske pokrajine Liaoning, s pogledom na Korejski zaliv, najveći je na svijetu.

Xinghai je u najširem dijelu toliko veliki da ne možete vidjeti s jedne strane na drugu – proteže se na kilometar i pol.

Koliko je nestvarna njegova veličina, toliko je i bajkovito ime trga, u prevodu znači “more zvijezda”,pišu Nezavisne

Trg Xinghai sagrađen je na stotu godišnjicu grada Daliana 1998. godine.

Spomenik hiljadu otisaka stopala i otvorena knjiga okrenuta prema moru podsjećaju na uzbudljivu istoriju grada.

Tradicionalni stub, huabiao obilježava centar trga i penje se na gotovo 20 metara visine.

Oko trga su smješteni luksuzni stanovi, restorani, banke, trgovine luksuznih sportskih auta i zabavni park.

Plaža Xinghai Bay, hotel Castle, Muzej moderne istorije Dalian i Muzej školjki takođe su u blizini.

Posjetite li najveći trg na svijetu tokom ljeta, možete mu i nazdraviti jer se tada održava Međunarodni pivski festival, piše Punkufer

