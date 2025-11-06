Ovoliko minuta vam treba da zaspite ako ste potpuno zdravi!

Znate li koliko vam u prosjeku treba da zaspite nakon što legnete? Stručnjaci kažu – idealno je između 10 i 20 minuta. Ako zaspete gotovo odmah ili se vrtite više od pola sata, tijelo vam možda šalje poruku da nešto nije u ravnoteži.

Što se smatra normalnim snom?

Zdrav san temelj je dobrog funkcioniranja. Odrasli bi trebali spavati 7 do 8 sati i zaspati unutar 20 minuta, dok djeci i adolescentima treba oko 10 sati sna. Vrijeme potrebno da zaspimo naziva se latencija sna – ako redovito zaspete prebrzo ili vam treba više od pola sata, moguće je da imate poremećaj spavanja, piše Kreni zdravo.

Povremene noći kad san ne dolazi brzo nisu zabrinjavajuće – stres, brige ili iscrpljenost prirodno utječu na ritam spavanja.

Zašto ponekad ne možete zaspati?

Uzrok može biti preuranjen odlazak u krevet, neredovita rutina, previše dnevnog sna ili poremećaji poput nesanice. Na san utječe i vaš cirkadijalni ritam – prirodni tjelesni sat koji određuje kada se budite i kad vam se spava. Ako pokušavate zaspati ranije nego što vam tijelo “dopušta”, vjerojatno ćete se uzalud boriti sa snom.

Higijena sna

Kvaliteta sna ovisi o vašim navikama. Stručnjaci savjetuju:

-izbjegavajte kofein barem šest sati prije spavanja

-ne vježbajte kasno navečer

-ugasite ekrane barem pola sata prije sna

-odlazite u krevet u isto vrijeme svake večeri

Previše sna također može poremetiti ritam – ako dugo spavate popodne, navečer će vam biti teže zaspati.

Kada san postaje problem?

Ako vam često treba više od pola sata da zaspite ili noćima ne možete spavati, možda imate nesanicu. U tom slučaju razgovarajte s liječnikom – promjene u rutini ili dodatne pretrage mogu pomoći.

A što ako zaspete prebrzo?

I to može biti znak problema. Brzo tonuti u san ponekad znači da ste kronično neispavani. Dugoročno, manjak sna povećava rizik od umora, razdražljivosti i povišenog tlaka. Pokušajte ranije leći ili si priuštiti dulji odmor.

Kako lakše zaspati?

idite na spavanje u isto vrijeme svaki dan

izbjegavajte ekrane, kofein i alkohol navečer

održavajte mirnu, mračnu i ugodnu sobu

ako ne zaspite u 20 minuta, ustanite i opustite se – čitajte, dišite, slušajte glazbu

Ako se problemi ponavljaju, potražite stručnu pomoć. San nije luksuz – on je preduvjet zdravlja, prenosi novi.

