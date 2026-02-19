Pokušao da prenese oko 85.000 KM: Državljanin BiH uhapšen na prelazu Rača

Uhapšen A.V.R. (46) na prelazu Sremska Rača. Pronađeno oko 85.000 KM sakrivenih u gepeku. U vozilu nađena i falsifikovana dokumenta.

Sumnja se da je državljanin BiH u utorak na graničnom prelazu Sremska Rača, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, pokušao da prenese iz Srbije u BiH novac u protivdinarskoj vrijednosti od oko pet miliona dinara, navodi se u saopštnju MUP-a Srbije.

Novac je pronađen sakriven u gepeku automobila kojim je upravljao osumnjičeni, dok su u vozilu nađena i njegova falsifikovana lična dokumenta sa njegovom fotografijom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Na teret mu se stavljaju krivična djela pranje novca i falsifikovanje isprave.

