DNEVNI HOROSKOP za četvrtak, 19. februar: Bikovi su danas magnet za dobre finansijske vijesti

Idealno je vreme za kreativnost, ali pazite na detalje u poslu – lako se može desiti da vam „pobjegne” neka bitna informacija.

Ovan: Danas vas iritira sporost drugih. Iako biste najradije sve uradili sami, pokušajte da delegirate. U ljubavi, partner očekuje više pažnje, a manje rešavanja problema „na prvu loptu”.

Lav: Vaša kreativnost je na vrhuncu, ali ego može biti osjetljiv. Ako neko ne pohvali vaš rad odmah, ne doživljavajte to kao poraz. Veče je idealno za luksuzan odmor ili dobru večeru.

Strelac: Osjećate potrebu za avanturom, ali vas kućne obaveze vuku nazad. Pronađite kompromis – možda planiranje putovanja dok završavate administraciju.

Bik: Danas ste magnet za dobre vijesti u vezi sa novcem. Možda nije dobitak na lutriji, ali je potvrda da se vaš trud isplati. Uživajte u stabilnosti koju ste sami izgradili.

Devica: Analizirate previše (čak i za vaše standarde). Pustite da se stvari odvijaju prirodno. Neko iz radnog okruženja bi mogao da vas iznenadi ljubaznim gestom.

Jarac: Fokusirani ste na karijeru, ali vam „voda” (emocije) današnjeg dana kvari planove. Dozvolite sebi malo ranjivosti u krugu porodice, to će vas zapravo osnažiti.

Blizanci: Vaš telefon neće prestati da zvoni. Informacije lete na sve strane, ali filtrirajte šta je istina, a šta trač. Odličan dan za pisanje ili učenje nečeg novog.

Vaga: Danas tražite harmoniju u odnosima. Ako je bilo konflikta, četvrtak donosi „mekšu” energiju pogodnu za izvinjenja i pomirenja. Izbjegavajte velike kupovine.

Vodolija: Vaša sezona se završila, pa se možda osjećate malo iscrpljeno. Fokusirajte se na finansije – vreme je da proverite gde vam odlazi sitan novac na pretplate i impulsivne kupovine.

Rak: Osećate se kao kod kuće u ovoj energiji Riba. Intuicija vam je nepogrešiva. Ako vam unutrašnji glas kaže da nekome ne verujete – poslušajte ga, bez obzira na logiku.

Škorpija: Strast je danas vaša glavna pokretačka snaga. Bilo da je u pitanju novi projekat ili osoba, idete „all-in”. Pazite samo da ne postanete previše posesivni.

Ribe: Srećan rođendan (onima koji slave ovih dana)! Sunce u vašem znaku daje vam neverovatnu harizmu. Ljudi vas primećuju više nego obično. Iskoristite ovaj trenutak da tražite ono što želite.

