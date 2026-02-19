Suđenje roditeljima sa Balkana: Slučaj “bebe Line” šokirao Austriju

Otac, koji je od maja prošle godine u istražnom zatvoru, navodno je tresao dijete tako snažno da je ono zadobilo krvarenje u mozgu i prelom nekoliko rebara. Majka se tereti za propust, jer nije pomogla djetetu.

Na suđenju pred porotom oboje optuženih izjasnili da nisu krivi. Žena je navela da je ćutala iz straha od partnera i da nije bila svjesna težine povreda.

„Nisam željela da moje dijete umre“, rekla je. Advokat oca, Mihael Dor, odbacio je tvrdnje da je njegov klijent ikada bio nasilan prema bebi Lini – i implicirao da je majka (inače medicinska sestra) mogla biti odgovorna za povrede.

Prelomljena rebra, krvarenja, otok mozga

Dijete je krajem maja 2025. dovedeno u bolnicu zbog napada. Medicinski nalazi ukazali su na sumnju u zlostavljanje, pa je bolnica podnijela prijavu. Ljekari su utvrdili brojne teške povrede: gotovo sva rebra bebe stare dva meseca bila su polomljena, uz krvarenja u mozgu i na mrežnjači, a problem je pravio i opasan otok mozga usljed nakupljanja tečnosti. Bez hitne operacije, dijete je moglo umrijeti.

Prema optužnici, 35-godišnji Nijemac, porijeklom sa Balkana, najmanje dva puta je između sredine aprila i 28. maja 2025. snažno protresao djevojčicu po nekoliko sekundi. Posljedice „sindroma potresene bebe“ mogu biti smrtonosne ili dovesti do trajnih oštećenja. Djevojčica, koja je sada u hraniteljskoj porodici, polako se oporavlja.

„Nisam znala da je on čudovište“

Majka, inače, za koju mediji navode da je Hrvatica, pred sudom je priznala da je jednom vidjela da ju je protresao, ali ne snažno. U suštini, negirala je da je znala za nasilje nad djetetom. Dva kratka gubitka svijesti pripisala je vakcinaciji. „Nisam znala da je on čudovište“, rekla je.

Da je sklon nasilju, žena je shvatila vrlo brzo. Vještak je čak preporučio njegovo smeštanje u forenzički centar zbog disocijativnog poremećaja ličnosti.

Hrvatica je na sudu rekla da ga je upoznala početkom 2024. preko aplikacije za upoznavanje, dok je još bio u zatvoru. Svega četiri nedelje nakon prvog izlaska udario ju je prvi put.

Od jula 2024. redovno ju je tukao i davio. Tokom trudnoće ju je udarao u stomak. Nikada nije potražila pomoć jer je ovaj Balkanac prijetio da će je „naći gdje god da ode“ i ugrožavao njenu porodicu. „Plašila sam se“, rekla je Hrvatica, prenose nezavisne.

