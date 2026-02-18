“Postoji velika šansa da me SDA kandiduje na izborima”

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), rekao je da je zadužio svoje prve saradnike da ispitaju stvari na terenu, odnosno raspoloženje među ljudima, kada je u pitanju kandidat za člana Predsjedništva BiH na oktobarskim izborima ističući da je velika šansa da ga stranka kandiduje, izvijestila je Hayat televizija.

Ko tu ima najveću šansu protiv njih dvanaest. Jer, ovaj put ljudi u SDA moraju shvatiti da taj kojeg delegiraju nosi cijelu SDA i njenu sudbinu, i sudbinu cijele BiH, jer možemo imati belaj ako ova vlast ostane. Moraju svi stati snažno iza njega i reći ko je taj čovjek”, rekao je Izetbegović.

Rekao je da ako neko ima veću šansu od njega, on će ga vrlo rado podržati.

Ja sam se nahodao, tri puta u tim kampanjama. Ne bježim uopšte od toga da to bude i četvrti. Ako to bude neki mlađi čovjek uz kojeg bih ja mogao stati, koji ima veće šanse od mene, neka dobro razmisle”, rekao je Izetbegović.

Lider SDA je obećao da se sam kandidovati neće.

Ali mislim da je velika šansa da na kraju krajeva se ipak prema meni okrenu. Pokušaju, jednog, drugog trećeg, razmisle”, rekao je Izetbegović.

Dodao je da misli da će se odluka donijeti u narednih mjesec dana.

Podsjetimo, Izetbegović je u septembru prošle godine rekao da su šanse da se kandiduje na narednim izborima 50:50.

