Potres na jugu Hrvatske, osjetilo se i u BiH

Novo podrhtavanje tla sinoć je zabilježeno na jugu Hrvatske. Europsko-mediteranski seizmološki centar izvijestio je da se dogodio potres magnitude 3,3 po Richteru, s epicentrom južno od Korčule te na dubini od 15 kilometara.

Potres se osjetio i u Bosni i Hercegovini.

#Earthquake 26 km S of #Neum (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 21:48:50). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/JEuLrCkD8f pic.twitter.com/Yzum1d6xiV — EMSC (@LastQuake) February 18, 2026

Facebook komentari