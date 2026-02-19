Region

Potres na jugu Hrvatske, osjetilo se i u BiH

11.6K  
Objavljeno prije 57 minuta

Nema informacija o eventualnoj šteti.

 potres - Nezavisne

Novo podrhtavanje tla sinoć je zabilježeno na jugu Hrvatske. Europsko-mediteranski seizmološki centar izvijestio je da se dogodio potres magnitude 3,3 po Richteru, s epicentrom južno od Korčule te na dubini od 15 kilometara.

Potres se osjetio i u Bosni i Hercegovini.


