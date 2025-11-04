Ljubav se vraća: Novembar donosi pomirenja za koja niko nije vjerovao da su moguća

Astrološki aspekti u novembru 2025. ukazuju na snažan povratak emocija, ali i na neočekivana pomirenja među ljudima koji su se nekoć činili kao da više nemaju nikakav kontakt. Posebno izražene energije donose priliku za otvaranje zatvorenih vrata, za razgovore koji su dugo bili potisnuti i za ozdravljenje odnosa koji su ostali na pola puta.

Venera u Škorpionu tijekom studenog donosi intenzivne emocije i potrebu za dubokim povezivanjem. To nije vrijeme površnih flertova ni neobaveznih veza, sve što se događa ima dubinu, značenje i posljedice. Upravo zato mnogi će osjetiti potrebu da se vrate osobama koje su im nekoć bile važne. Ono što se činilo kao završena priča moglo bi dobiti novo poglavlje.

Merkurov aspekt s Neptunom dodatno pojačava intuiciju, suosjećanje i potrebu za razumijevanjem. Ljudi će više nego inače biti spremni priznati greške, oprostiti i zatražiti oprost. Studeni tako postaje mjesec u kojem mnoge zamrznute emocije ponovno dolaze na površinu, ali ovog puta s ciljem ozdravljenja, a ne nove boli.

Koji znakovi najviše osjećaju ovu promjenu?

Rak, Ribe i Škorpion posebno će biti otvoreni za pomirenja. Oni će prvi osjetiti potrebu da isprave stare nepravde, da kažu ono što su godinama šutjeli. Intuicija ih vodi prema osobama koje su ih nekad duboko dotaknule, i osjećaj neće biti pogrešan.

Vaga i Lav također mogu očekivati neočekivane poruke, pozive ili slučajne susrete koji ih vraćaju na odnose za koje su mislili da su zauvijek završeni. Ključ je u tome da ovoga puta razgovaraju bez ega i otvore se bez straha.

Za neke, ovo će značiti obnovu ljubavne veze, dok će drugima donijeti unutarnji mir kroz konačni oprost. U oba slučaja studeni ima potencijal da iscijeli ono što je do sada bilo preboljeno samo djelomično, piše index.

