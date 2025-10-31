Ako ste u kući ugledali ovu bubu to je znak da u kući postoji ozbiljan problem

Kako živi i čime se hrani

Srebrna ribica se danju skriva jer ne podnosi svjetlost, a noću postaje aktivna. Hrani se ugljikohidratima, celulozom, šećerima i škrobom, što znači da u njenom meniju mogu završiti papir, knjige, tapete, tkanine, brašno, šećer, pa čak i otpale pramenove kose. Često jede i plijesan, mrtve insekte i ljuske kože, što je čini djelimično korisnom u prostorijama gdje ima vlage, jer pomaže u uklanjanju plijesni, prenosi Novi.

Zbog srebrnaste boje i brzog, vijugavog kretanja, podsjeća na ribu, po čemu je i dobila naziv. Nema krila, ali je izuzetno pokretna i otporna. Može preživjeti do godinu dana bez hrane, što otežava njeno potpuno uklanjanje.

Razmnožavanje i životni vijek

Srebrne ribice se razmnožavaju vrlo brzo. Ženka tokom života može položiti jaja i do 100 puta, a ukupno ostaviti više od 3500 potomaka. Jajašca sazrijevaju u roku od dva mjeseca, a životni vijek ovih insekata u povoljnim uslovima može trajati i do četiri godine.

Jesu li opasne?

Do sada nema dokaza da srebrne ribice prenose bolesti opasne po ljude. Međutim, njihovo prisustvo u kući je neugodno, a mogu oštetiti papir, knjige, tkanine i ljepilo za tapete. Iako je šteta minimalna, ovi kukci su znak da prostor ima previše vlage – što je idealno okruženje za njihovo razmnožavanje.

Gdje se najčešće skrivaju

Srebrne ribice vole tamne, tople i vlažne prostore. Najčešće ih nalazimo:

u kupatilima i kuhinjama,

u podrumima,

iza tapeta i ormara,

u knjigama i starim papirima,

u tepihu ili ormaru s tkaninama.

Ako imaju pristup brašnu, šećeru ili mrvicama hrane, njihova populacija brzo raste.

Kako ih spriječiti i ukloniti

Postoje jednostavne, ali efikasne mjere za kontrolu i sprječavanje pojave srebrnih ribica:

Smanjite vlagu – redovno provjetravajte prostorije, koristite odvlaživače zraka, popravite slavine i odvode koji propuštaju.

Održavajte čistoću – redovno usisavajte uglove, ormare i police, posebno gdje se nakupljaju prašina i ostaci hrane.

Provjerite knjige i papire – povremeno ih brišite i prelistajte. Ako sumnjate na prisutnost jajašaca, knjige nakratko stavite u zamrzivač, što uništava larve i jaja.

Usisajte jajašca – ako ih primijetite, odmah ispraznite vrećicu usisivača izvan kuće.

Hermetički zatvorite hranu – brašno, šećer i začine čuvajte u zatvorenim posudama.

Redovno provjeravajte vlažna mjesta – iza mašina, frižidera, WC školjki i umivaonika.

