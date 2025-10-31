Ako ste u kući ugledali ovu bubu to je znak da u kući postoji ozbiljan problem

Kako živi i čime se hrani
Srebrna ribica se danju skriva jer ne podnosi svjetlost, a noću postaje aktivna. Hrani se ugljikohidratima, celulozom, šećerima i škrobom, što znači da u njenom meniju mogu završiti papir, knjige, tapete, tkanine, brašno, šećer, pa čak i otpale pramenove kose. Često jede i plijesan, mrtve insekte i ljuske kože, što je čini djelimično korisnom u prostorijama gdje ima vlage, jer pomaže u uklanjanju plijesni, prenosi Novi.
Zbog srebrnaste boje i brzog, vijugavog kretanja, podsjeća na ribu, po čemu je i dobila naziv. Nema krila, ali je izuzetno pokretna i otporna. Može preživjeti do godinu dana bez hrane, što otežava njeno potpuno uklanjanje.
Razmnožavanje i životni vijek
Srebrne ribice se razmnožavaju vrlo brzo. Ženka tokom života može položiti jaja i do 100 puta, a ukupno ostaviti više od 3500 potomaka. Jajašca sazrijevaju u roku od dva mjeseca, a životni vijek ovih insekata u povoljnim uslovima može trajati i do četiri godine.
Jesu li opasne?
Do sada nema dokaza da srebrne ribice prenose bolesti opasne po ljude. Međutim, njihovo prisustvo u kući je neugodno, a mogu oštetiti papir, knjige, tkanine i ljepilo za tapete. Iako je šteta minimalna, ovi kukci su znak da prostor ima previše vlage – što je idealno okruženje za njihovo razmnožavanje.
Gdje se najčešće skrivaju
Srebrne ribice vole tamne, tople i vlažne prostore. Najčešće ih nalazimo:
u kupatilima i kuhinjama,
u podrumima,
iza tapeta i ormara,
u knjigama i starim papirima,
u tepihu ili ormaru s tkaninama.
Ako imaju pristup brašnu, šećeru ili mrvicama hrane, njihova populacija brzo raste.
Kako ih spriječiti i ukloniti
Postoje jednostavne, ali efikasne mjere za kontrolu i sprječavanje pojave srebrnih ribica:
Smanjite vlagu – redovno provjetravajte prostorije, koristite odvlaživače zraka, popravite slavine i odvode koji propuštaju.
Održavajte čistoću – redovno usisavajte uglove, ormare i police, posebno gdje se nakupljaju prašina i ostaci hrane.
Provjerite knjige i papire – povremeno ih brišite i prelistajte. Ako sumnjate na prisutnost jajašaca, knjige nakratko stavite u zamrzivač, što uništava larve i jaja.
Usisajte jajašca – ako ih primijetite, odmah ispraznite vrećicu usisivača izvan kuće.
Hermetički zatvorite hranu – brašno, šećer i začine čuvajte u zatvorenim posudama.
Redovno provjeravajte vlažna mjesta – iza mašina, frižidera, WC školjki i umivaonika.