Nova pucnjava u Americi: Jedna osoba u kritičnom stanju FOTO

Objavljeno prije 36 minuta

Jedna je osoba ozlijeđena u incidentu u kojem je sudjelovala američka granična patrola u južnom okrugu Pima u Arizoni, rekao je glasnogovornik šerifa okruga.

Vatrogasci okruga Santa Rita rekli su da je osoba helikopterom prevezena u regionalni trauma centar u kritičnom stanju .

Okolnosti pucnjave trenutno nisu jasne, a nema ni informacija o tome je li netko od policije ili granične službe ozlijeđen.

Ured šerifa okruga Pima i FBI pomažu u istrazi.

Ova pucnjava događa se tri dana nakon što su agenti ICE-a ubili AP-a u Minnesoti i tjedne nakon što je Renee Goode ubio policajac ICE-a.

Od rujna prošle godine, savezni imigracijski službenici upucali su 12 ljudi.


