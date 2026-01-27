Nova pucnjava u Americi: Jedna osoba u kritičnom stanju FOTO

Vatrogasci okruga Santa Rita rekli su da je osoba helikopterom prevezena u regionalni trauma centar u kritičnom stanju .

Okolnosti pucnjave trenutno nisu jasne, a nema ni informacija o tome je li netko od policije ili granične službe ozlijeđen.

🚨 BREAKING: U.S. Border Patrol Shooting in Southern Arizona

A person is in critical condition following a shooting involving U.S. Border Patrol agents Tuesday morning. 🔹Location: West Arivaca Road (Milepost 15), Pima County. 🔹Time: Approx. 7:30 AM MST (Mountain Standard… pic.twitter.com/uJ9cxlzRFk — The Daily Drop (@the_dailydrop) January 27, 2026

Ured šerifa okruga Pima i FBI pomažu u istrazi.

Ova pucnjava događa se tri dana nakon što su agenti ICE-a ubili AP-a u Minnesoti i tjedne nakon što je Renee Goode ubio policajac ICE-a.

Od rujna prošle godine, savezni imigracijski službenici upucali su 12 ljudi.

