Nož u leđa Trampu

Čelnica AfD-a Alice Weidel kritizirala je Trumpa i odbacila njegove skandalozne izjave o ulozi njemačke vojske u Afganistanu .

Trump je optužio NATO-ove trupe da su sklone borbi “daleko od prvih linija”.

„Ne dijelim tu procjenu“, rekao je Weidel o Trumpovoj izjavi za Bild.de.

Njemački Bundeswehr podržao je SAD u Afganistanu 20 godina nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. Između redaka, čelnik AfD-a Weidel optužio je Trumpa za laganje.

„ 59 njemačkih vojnika poginulo je u operacijama u Afganistanu. Mnogi su ranjeni i još uvijek pate od posljedica. Jasno je da naši vojnici zaslužuju poštovanje i priznanje za svoju službu“, rekla je Alice Weidel.

Podsjetimo se da je Trumpova administracija više puta javno podržala AfD , koji je, poput Trumpa, suzbijanje ilegalnih imigranata učinio svojim političkim prioritetom. Za mnoge u AfD-u, Trump je politički uzor, a visokopozicionirani političari AfD-a održavaju bliske kontakte s Trumpovom administracijom .

