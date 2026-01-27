Svaštara

Thompson zakazao koncert u BiH, poznato vrijeme i mjesto

Objavljeno prije 1 sat

Kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson zakazao je koncert u Bosni i Hercegovini.

Putem zvanične internet stranice, Thompson je poručio da će sljedećeg mjeseca nastupiti u dvorani “Pecara” u Širokom Brijegu.

“Dragi prijatelji, najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu koji će se održati 13. veljače 2026. godine u športskoj dvorani Pecara. Informacije o prodaji ulaznica bit će objavljene uskoro”, napisao je na Thompsonovim društvenim mrežama.Thompson će tako nastaviti sa svojom dvoranskom turnejom, ali ovo će biti njegov prvi koncert van Hrvatske tokom turneje.

Bit će ovo prvi veći Thompsonov koncert u Bosni i Hercegovini, nakon što je 2017. godine u Mostaru pjevao u znak podrške ratnim zločincima u predmetu “Prlić i ostali”,pišu Vijesti


