Obustavićemo pomoć, nećete imati šanse za uspjeh

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da bi Irak mogao napraviti “vrlo loš izbor ponovnim imenovanjem Nourija al-Malikija za premijera”.

„Posljednji put kad je Maliki bio na vlasti, zemlja je pala u siromaštvo i potpuni kaos. To se ne smije ponoviti. Zbog njegove lude politike i ideologije, ako bude izabran, Sjedinjene Američke Države više neće pomagati Iraku , a ako mi nismo tu da pomognemo, Irak nema nikakve šanse za uspjeh, prosperitet ili slobodu“, rekao je Trump.

Savez šijitskih političkih blokova, koji ima većinu u iračkom parlamentu nakon izbora održanih prošlog studenog, prošlog je vikenda za svog kandidata za premijera izabrao bivšeg premijera Nourija al-Malikija.

Šiitski politički savez je u izjavi naveo da je Maliki izabran na temelju svog političkog i administrativnog iskustva te uloge u vođenju zemlje.

Maliki je bio irački premijer od 2006. do 2014., potpredsjednik od 2014. do 2015., a zatim ponovno od 2016. do 2018.

Bio je žestoki protivnik iračkog vođe Saddama Husseina , koji je pogubljen 2006. godine nakon što su ga zarobile američke snage.

