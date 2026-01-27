Sladić najavio nove padavine: Evo kada stižu i kojeg intenziteta

U srijedu slijedi novi val padavina, no nadati se po trenutnim izračunima da će ostati slabiji nego onaj u nedjelju – najavio je Sladić.A šta kažu iz FHMZ BiH?

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine danas u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. U ranim jutarnim satima jača kiša u istočnim područjima zemlje, a na planinama će padati i snijeg. Tokom dana lokalno može padati slaba kratkotrajna kiša. Vjetar je slab, u jutarnjim satima jugo, zatim vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 11°C.

Danas u Hercegovini i jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne prije podne više niske oblačnosti, po kotlinama i magle, a pretežno sunčano u drugoj polovini dana. Vjetar je slab, prije podne sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C.

U srijedu očekuje se jače naoblačnje sa zapada koje će usloviti kišu. Glavnina padavina je na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabije padavine. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C,piše Depo

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Padavine su češće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C.

