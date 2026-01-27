U Evropi se masovno povlači dječja hrana: U Francuskoj umrle dvije bebe

Šta treba znati:

Francuske vlasti istražuju smrt dviju beba zbog Nestlé hrane.

Naučna veza između konzumacije hrane i smrti nije potvrđena.

Beba u Belgiji oporavila se nakon trovanja istim proizvodom.

Cereulid je opasan toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus.

Hrvatski inspektorat hitno povlači seriju proizvoda NAN Comfortis jedan.

Potrošači trebaju odmah vratiti kupljene proizvode na prodajna mjesta.

One su, navodno, konzumirale Nestléovu dječju hranu koja je bila povučena zbog kontaminacije cereulidom, prenosi Euronews.

Bez naučne potvrde

Francusko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da nije naučno utvrđena uzročna veza. Nestlé je izjavio da nastavlja pratiti razvoj događaja i sarađuje u potpunoj transparentnosti kako bi pružio sve potrebne informacije.

Flamanska vlada u Belgiji potvrdila je da se jedna beba razboljela u januaru nakon što je konzumirala Nestléovu dječju hranu.

“Dijete je povraćalo i imalo vodenasti proliv, ali se, srećom, potpuno oporavilo nakon otprilike 10 dana. Uzorcima stolice od bebe uspjeli smo potvrditi da se beba razboljela zbog kontaminacije cereulidom iz Nestléova mliječnog proizvoda”, rekao je Joris Moonens, portaprol resornog ministarstva.

Isti serijski brojevi

Potvrdili su da je serijski broj mliječnog proizvoda isti kao onaj koji je bio povučen u cijeloj Belgiji.

Cereulid je termostabilan toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus i može rasti u hrani. Najčešći simptomi infekcije cereulidom su povraćanje i proliv u roku od 30 minuta do tri sata nakon konzumiranja hrane.

Početak u decembru

Informacije o kontaminaciji dječje hrane pojavile su se prošle godine. Nestlé Francuska objavio je 10. decembra povlačenje dojenačke formule proizvedene u tvornici u Nunspeetu u Nizozemskoj zbog sumnje na kontaminaciju cereulidom.

Kontaminacija je pronađena kod jednog kineskog dobavljača ARA (arahidonske kiseline) ulja, ključnog sastojka u premium formulama za dojenčad. Od kraja decembra 2025. godine svi proizvođači dojenačke hrane širom svijeta koji koriste ARA ulje ovog dobavljača moraju provoditi vlastitu analizu rizika kako bi osigurali bezbjednost svojih proizvoda, objavilo je francusko ministarstvo poljoprivrede.

Povlačenje drugih serija

Početkom januara Nestlé je proširio povlačenje s tržišta na druge serije mlijeka za dojenčad u 60 zemalja, čime je ovo povlačenje proizvoda postalo jedno od najvećih ikad.

Iz kompanije su tada naveli da opoziv obuhvata serije proizvoda prodane diljem Europe, kao i u Turskoj i Argentini.

Opoziv u Hrvatskoj

Podsjetimo, prije pet dana kompanija Nestlé Adriatic d.o.o. objavila je kako započinje opoziv još jedne serije NAN formula za dojenčad, u saradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske.

“Sigurnost i dobrobit dojenčadi naš su apsolutni prioritet. Povlačenje se provodi zbog cereulida, tvari koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus. Odluka o povlačenju odnosi se na proizvod: NAN Comfortis 1, serija: L-53260346AA, rok trajanja: 11/2027.

Važno je napomenuti da do sada nije potvrđen nijedan slučaj oboljenja ili simptoma. Nestlé provodi ovo povlačenje proizvoda u potpunoj suradnji s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske i u skladu s našim strogim protokolima kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Potrošači koji su kupili navedenu seriju proizvoda, ne smiju ju davati svom djetetu i mogu vratiti proizvode na prodajno mjesto radi povrata novca. Svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika”, naveli su u saopštenju objavljenom na svojim stranicama.

Četvrtina globalnog lanca

Prema podacima konsultantske kompanije SkyQuest Technology Group, Nestlé kontroliše gotovo četvrtinu globalnog tržišta dječje hrane vrijednog 92,2 milijarde dolara.

Iako Nestlé ne objavljuje detaljne podatke o prodaji, dječja formula dio je njihovog odjela za prehranu i zdravlje, koji je u 2024. godini činio 16,6 posto ukupne prodaje od 91,4 milijarde švajcarskih franaka, prenosi Jutarnji.hr

