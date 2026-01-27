Poljaci otvaraju fabriku cigareta u BiH

Pogon planiraju otvoriti trojica poljskih investitora, a lokalna vlast im je za realizaciju projekta ustupila halu nekadašnje firme “Soko-paneli” po simboličnoj cijeni od 1 marke mjesečno.

Investitori su, prema dogovoru s Opštinom, obećali zapošljavanje najmanje 15 radnika, dok se u razgovorima pominje i mogućnost otvaranja do 30 radnih mjesta.

– Razgovaramo i o 30 radnih mjesta – rekao je za portal Direkt Stevo Drapić, načelnik Opštine Ljubinje.

Dogovor postignut nakon pisma namjere

Cijela priča započela je u martu 2025. godine, kada je lokalna skupština, nakon zaprimljenog pisma namjere poljskih investitora, ovlastila načelnika da s njima potpiše ugovor.

Ubrzo nakon toga u Ljubinju je registrovana firma S.A.D. d.o.o., čiji je direktor od osnivanja Andrzej Tadeusz Gorniak, dok su se u vlasničku strukturu naknadno uključili i Andrzej Kazimierz Chmielowiec te Bartosz Sylwester Tomkowicz.

Opština osigurala infrastrukturu

Novoosnovanoj firmi ustupljen je prostor površine oko 3.600 kvadratnih metara na period od dvije godine, uz mogućnost produženja ugovora ako se ispune preuzete obaveze.

Opština Ljubinje obavezala se da osigura osnovnu infrastrukturu – struju, vodu i kanalizacionu mrežu, što je, prema riječima načelnika, već završeno.

Investitori su, dodaje Drapić, već počeli dovoziti opremu, ali realizacija projekta ide sporije zbog složenih procedura.

Specifičan projekat zbog akcizne robe

– Radi se o akciznoj robi, što znači da su procedure znatno komplikovanije nego kod klasičnih proizvodnih pogona – pojašnjava načelnik Ljubinja, dodajući da će više detalja biti poznato kada projekat uđe u završnu fazu pripreme.

Povoljni uslovi zakupa, naglašava, dio su strategije opštine da privuče investitore i oživi lokalnu ekonomiju.

Ljubinje vidi priliku, građani oprezni

Ljubinje, kao tradicionalni duvanski kraj, u ovom projektu vidi potencijalnu razvojnu šansu. Ipak, dio građana ostaje uzdržan, jer o investitorima i planiranom konceptu proizvodnje zasad nema mnogo javno dostupnih informacija.

Ostaje otvoreno pitanje da li će proizvodnja uključivati otkup domaćeg duhana ili će se fokusirati isključivo na finalnu proizvodnju cigareta. Iz kompanije su poručili da su spremni detaljnije govoriti o planovima u narednom periodu.

Ako se sve odvije prema planu, Ljubinje bi već ove godine moglo dobiti novi industrijski pogon i prijeko potrebna radna mjesta, što bi za jednu od najmanjih opština u Hercegovini predstavljalo značajan iskorak.

