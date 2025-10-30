ŠTA VAS ČEKA U BUDUĆNOSTI – Posljednja cifra u godini vašeg rođenja može da to odredi

Svaki broj ima odgovarajući element i to su Vazduh, Vatra, Zemlja, Drvo i Voda. Navedeni elementi mogu da otkriju mnogo toga o karakteristikama osobe, njenim navikama i afinitetima, a posebno je važna zadnja cifra u godini našeg rođenja.

Na primer: Ako ste rođeni 1987, izabrat ćete broj 7 i to je element vatre.

Element 1: Metal (0-1)

Osobe koje su rođene pod elementom metala imaju snažan karakter i vrlo su otporne. Oni si pravični i rezervisani. Žele da žive dosljedno i u ljubavi. Osim toga, ljudi rođeni pod elementom metala znaju šta žele i oni će učiniti sve kako bi ostvarili svoje ciljeve i ambicije. Njihovi nedostaci su želja za moći, luksuznim stvarima i novcem. Oni su odlučni i ne tolerišu propuste.

Element 2: Voda (2-3)

Ljudi rođeni pod elementom vode posjeduju osobine poput saosjećanja, šarma i simpatije. Imaju veliku maštu i snalažljivost, a to ih čini uspješnim u karijeri vezanoj za umjetnost. Imaju izuzetan instinkt i jako su orijentisani na detalje.

Element 3: Drvo (4-5)

Oni koji su rođeni pod elementom drveta su samouvjereni i marljivi. Originalni su, vole nova iskustva i sanjaju o otkrivanju svijeta oko sebe, o bizarnim mjestima i zagonetkama. Oni nikada ne djeluju na sebičan i egoističan način.

Element 4: Vatra (6-7)

Ljudi pod elementom vatre su pravi avanturisti i sanjaju o odlasku na putovanje po cijelom svijetu. Izverzirani su da prebrzo skaču u nove situacije, ljubazni si i prirodni; znaju kako da privuku pažnju drugih ljudi na sebe.

Element 5: Zemlja (8-9)

Oni koji su rođeni pod elementom Zemlje su pouzdani i znaju kako da ostvare svoje ciljeve. Detaljno razmatraju svaki detalj. Vole disciplinu i red, tako da uvijek žive po svom planu. Njihov glavni strah je strah od nepoznatog, piše Noizz.rs.

