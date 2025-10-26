4 horoskopska znaka već osjećaju haos retrogradnog Merkura: čim osjete kolaps ili konflikt, trebaju učiniti samo jedno!

Kako se “kozmički glasnik” – Merkur – priprema za svoje prividno kretanje unatrag, 4 horoskopska znaka već osjećaju kaos njegove retrogradne faze — njegova pre-sjena snažno djeluje na njih.

Prema horoskopu, retrogradni Merkur počinje 9. studenoga/novembra 2025., ali pre-sjena, koja je često zanemarena, a jednako snažna, započela je već 21. listopada/oktobra i traje sve do službenog početka retrogradnog kretanja.

A koji će horoskopski znakovi osjetiti efekte najranije i najintenzivnije — astrolozi već znaju.

Retrogradno kretanje Merkura traje od 9. do 29. studenoga/novembra, a post-sjena sve do 16. prosinca/decembra 2025. Među znakovima koje najranije pogađa upravo ta pre-sjena su Blizanci, Djevica, Škorpion i Strijelac — no retrogradni Merkur će na ovaj ili onaj način utjecati na sve.

Blizanci

Vrijeme je da usporite. Merkur — vaša vladajuća planeta — ulazi u retrogradnu fazu i pokreće promjene u vašem svijetu.

Tijekom pre-sjene primijetit ćete gdje ulažete energiju u posao ili projekte koji vam ne donose rezultate koje zaslužujete.

Da biste izbjegli besmislene troškove vremena i energije, zapamtite: ako nešto više “ne radi”, imate potpuno pravo pauzirati, usporiti, revidirati svoje planove ili se povući dok istražujete bolje opcije.

Djevica

Kao znak kojim vlada Merkur, vi posebno snažno osjećate njegovu pre-sjenu.

U ovom razdoblju mogu se pojaviti tipični izazovi u području komunikacije: tehnološki kvarovi, nesporazumi u odnosima ili osjećaj da vas drugi ne razumiju.

Ovaj period konfuzije zapravo vas podsjeća da prioritet stavite na ono što je doista važno.

Na kraju, uči vas da su odmor i refleksija ključni dio produktivnosti — a ne njezina suprotnost.

Škorpion

Već osjećate efekte pre-sjene — i to je poziv na transformaciju.

Prava i trajna promjena događa se tek kada ste spremni sagledati dublje uvide koji vam se sada otvaraju.

Vrijeme je da provjerite činjenice, preispitate ono u što ste godinama vjerovali i suočite se s psihološkim blokadama koje su do sada zamućivale vaš pogled na život.

Predstojeći retrogradni Merkur u vašem znaku potaknut će duboku unutarnju alkemiju — dizanje iz pepela poput feniksa.

Strijelac

Budite pažljivi na znakove koje vam svemir šalje tijekom pre-sjene retrogradnog Merkura.

Ovo je vrijeme da otpustite uvjerenja koja vam više ne služe.

Vaša vjera može biti testirana, ali upravo kroz introspekciju nastaje prostor za vašu istinsku jasnoću.

Filozofije se mogu promijeniti, poglavlja mogu završiti.

Potrebno je da govorite samo onda kad to osjećate kao istinski nadahnut trenutak, umjesto da impulzivno reagirate riječima koje vas mogu unazaditi.

Retrogradni Merkur sada od vas traži radikalnu iskrenost o tome što vam doista treba da biste napredovali.

sensa.mondo

