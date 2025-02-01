Ova detoks supa najbolje je što danas možete pojesti

Prvi dani januara često su idealno vrijeme za lagani početak, a jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina da se osvježi organizam je kroz detoks supu.

Ove supe postale su pravi hit u posljednjih nekoliko godina, jer kombiniraju sve što nam je potrebno za oporavak nakon prazničnih uživanja: toplinu, hidrataciju i lako probavljive namirnice.

Sastojci:

maslinovo ulje

luk

češnjak

svježi đumbir

paprika

pileća prsa ili drugo lagano meso

pileći ili povrtni temeljac

brokula

cvjetača

limunov sok

so i papar

sušeni mediteranski začini po želji

Priprema:

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje i na njemu lagano omekšajte luk i đumbir, dok kuhinju ne ispuni topao, aromatičan miris. Dodajte papriku i začine te sve kratko miješajte kako bi se okusi povezali.

Zatim u lonac stavite meso i temeljac, pustite da zavrije, a potom smanjite vatru i ostavite supu da se lagano kuha dok meso ne omekša. Kada je gotovo, izvadite meso, usitnite ga i vratite u supu.

Pred kraj dodajte brokulu i cvjetaču kako bi ostale mekane. Na samom kraju umiješajte limunov sok koji daje svježinu i poseban okus.

