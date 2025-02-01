Historijski arhiv Sarajevo u 2026. jača digitalizaciju, izdavačku djelatnost i obilježava 78 godina

Historijski arhiv Sarajevo u 2026. godini planira značajne aktivnosti usmjerene na modernizaciju arhivske službe, digitalizaciju građe i jačanje međunarodne saradnje, izjavila je za Federalnu novinsku agenciju direktorica te institucije Ismeta Džigal-Berkovac.

– Budžet za 2026. godinu se u pojedinim stavkama povećao, što nam omogućava da nastavimo proces digitalizacije i katalogizacije arhivske građe, sve u cilju njene fizičke zaštite i efikasnijeg poslovanja – kazala je Džigal-Berkovac.

U prvom kvartalu javnosti će biti dostupna 56. publikacija Arhiva – „Vodič kroz arhivsku građu i knjižni fond JU Historijski arhiv Sarajevo“. Publikacija je stručno obrađena prema standardima Međunarodnog arhivskog vijeća i obuhvata prikaz više od 500 arhivskih fondova i zbirki, obrađenih na oko 11.000 metara dužnih građe. Ovo je treća publikacija ove vrste, s obzirom na kontinuirani priliv arhivske građe različitih registratura.

Direktorica je naglasila da Arhiv mnogo ulaže u izdavačku djelatnost jer kroz publikacije i izložbe promoviše značaj arhivske građe.

– U ovoj godini obilježit ćemo 78. godišnjicu postojanja postavkom izložbe iz naše bogate građe koja je dio svjetske kulturne baštine i uživa posebnu zakonsku zaštitu – dodala je.

Planovi uključuju završetak posljednje faze izrade Registra za elektronsko poslovanje, obezbjeđenje novog softvera za biblioteku, te digitalizaciju Orijentalne zbirke – najstarije u Arhivu – kako bi podaci bili dostupni u elektronskom obliku.

Poseban izazov predstavlja rekonstrukcija objekta Arhiva u Starom Gradu, izgrađenog 1902. godine, čije je propadanje evidentno.

– Predviđeni troškovi rekonstrukcije iznose više od tri miliona KM. U ovoj godini planiramo pribaviti dozvole i sredstva za adaptaciju u saradnji s Vladom Kantona Sarajevo – istakla je Džigal-Berkovac. Uz to, potrebno je osigurati dodatnih 1.000 kvadratnih metara prostora kako bi se ispunile zakonske obaveze preuzimanja arhivske građe.

Arhiv će nastaviti pružati stručnu pomoć institucijama i privatnim firmama u zaštiti arhivske građe, pratiti zakonske propise, te realizirati edukativne programe za učenike i studente kroz praktičan rad.

– Naš cilj je očuvanje kulture sjećanja i promocija arhivske djelatnosti, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i na međunarodnom nivou – zaključila je direktorica Historijskog arhiva Sarajevo.

Facebook komentari