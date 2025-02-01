Mamdani prvi dan mandata poništio odluke koje su štitile Izrael

Zohran Mamdani je u četvrtak, prvog dana mandata na funkciji gradonačelnika Njujorka, potpisao izvršnu naredbu kojom je poništio sve odluke koje je ranije donio bivši gradonačelnik Erik Adams nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog korupcije, uključujući i dvije koje su predstavljene kao podrška Izraelu.Jedna od poništenih odluka, potpisana prošlog mjeseca, zabranjivala je gradskim institucijama bojkot ili povlačenje investicija iz Izraela. Druga odluka, donesena prošlog juna, usvojila je široku definiciju antisemitizma koja određene oblike kritike Izraela, poput protivljenja etnički jevrejskom karakteru države Izrael, izjednačava s antisemitizmom.

Mamdani nije poništio odluku o osnivanju gradskog ureda za borbu protiv antisemitizma, koji je Adams formirao u maju.

Ipak, bivši gradonačelnik i pojedini jevrejski lideri konzervativnijeg usmjerenja, koji su se protivili Mamdanijevoj kandidaturi i s nepovjerenjem gledaju na njegove namjere, kritikovali su poteze novog gradonačelnika.

Ina Vernikov, republikanska vijećnica iz Bruklina, napala je gradonačelnika u četvrtak navečer, navodeći na društvenim mrežama da jedna od poništenih odluka “štiti Jevreje koji vjeruju u pravo na samoopredjeljenje od diskriminacije”. Nekoliko sati kasnije dodala je da “prohamasovski antisemiti, ohrabreni gradonačelnikom, dolaze”.

Kontroverzne odluke

Adamsove odluke bile su kontroverzne već u trenutku kada su potpisane, a mnogi su ih doživjeli kao pokušaj da se ograniči djelovanje njegovog nasljednika.

– Obje ove odluke djelovale su kao očajnički pokušaji da se uguše stavovi s kojima se gradonačelnik i njegovi finansijeri nisu slagali, posebno jer je jedna donesena u posljednjim sedmicama njegovog mandata. Nije iznenađenje i dobra je vijest da ih je novi gradonačelnik poništio – rekla je Dona Liberman, izvršna direktorica njujorške Unije za građanske slobode.

Liberman je dodala da su ove odluke, kao i slične njima, “imale zastrašujući efekat na govor koji je zaštićen Prvim amandmanom”.

– Pravo na slobodu govora ne zavisi od vašeg stava, i to važi za govor o Izraelu ili Gazi, za politički aktivizam vezan za taj sukob, i za svako drugo političko pitanje s kojim se suočavamo – rekla je ona,piše Avaz

Kritike Izraela

Mamdani je kritizirao Izrael na načine koji su se ranije smatrali nezamislivim za izabranog zvaničnika u Njujorku, gradu s najvećom jevrejskom populacijom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izrael je nazivao “aparthejdskom državom”, govorio je da bi trebao osigurati jednaka prava pripadnicima svih religija umjesto da favorizira Jevreje u političkom i pravnom sistemu, te je podržavao pokret Boycott, Divestment and Sanctions, koji nastoji ekonomski izolirati Izrael.

Često su jevrejski birači koji su ga podržavali isticali da njegovi stavovi o Izraelu, kao i otvoreno protivljenje načinu na koji se Izrael odnosi prema Palestincima, odražavaju i njihove stavove.

